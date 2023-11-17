أسعار النفط تتجه لتسجيل رابع انخفاض أسبوعي مع نمو المعروض

MENAFN - Al-Anbaa) تتجه أسعار النفط لتسجيل رابع أسبوع على التوالي من الانخفاض، رغم المكاسب التي حققتها خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت بنحو 5% لأدنى مستوى في أربعة أشهر، أمس الخميس، وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي ونمو المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا بما يعادل 0.93% إلى 78.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتا بما يعادل 1% إلى 73.63 دولار للبرميل. وخسر الخامان القياسيان نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وتوقعت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وجود نقص في الإمدادات في الربع الرابع، إلا أن بعض البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت حول العالم هذا الأسبوع أظهرت أن الطلب أقل من المتوقع.

ويعزى انخفاض أسعار النفط هذا الأسبوع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأميركية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية، وهو ما يقول المحللون إنه أثار مخاوف من ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ارتفاع الإنتاج.

وقالت جيه.بي مورجان لأبحاث السلع اليوم الجمعة إن تتبع الطلب العالمي على النفط أظهر أن متوسط ​​الطلب بلغ 101.6 مليون برميل يوميا في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، أي أقل بمقدار 200 ألف برميل يوميا من توقعاتها لهذا الشهر.

وقال محللون إن انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة من المرجح أيضا أن يدفع السعودية إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى 2024.