فيتش تطوير سوق رأس مال الدين السعودي سيحفز النمو

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني، أن تطوير سوق رأس مال الدين السعودي سيحفز النمو.

وقالت الوكالة في تقرير، اليوم الخميس، إن الصكوك تهيمن على الإصدارات بالريال السعودي.

وأضافت أنه من المتوقع أن يلقى نمو سوق رأس مال الدين السعودي دعما من تنويع التمويل وتطوير أسواق رأس المال في السعودية، وفقا لـ "رويترز".

وأوضحت الوكالة، أن السيولة المتاحة للقطاع المصرفي تراجعت.

وتابعت :"نتوقع أن تظل الودائع المصدر الرئيسي لتمويل البنوك السعودية على المدى الطويل".