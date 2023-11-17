فيتش تطوير سوق رأس مال الدين السعودي سيحفز النمو

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني، أن تطوير سوق رأس مال الدين السعودي سيحفز النمو.
وقالت الوكالة في تقرير، اليوم الخميس، إن الصكوك تهيمن على الإصدارات بالريال السعودي.
وأضافت أنه من المتوقع أن يلقى نمو سوق رأس مال الدين السعودي دعما من تنويع التمويل وتطوير أسواق رأس المال في السعودية، وفقا لـ "رويترز".
وأوضحت الوكالة، أن السيولة المتاحة للقطاع المصرفي تراجعت.
وتابعت :"نتوقع أن تظل الودائع المصدر الرئيسي لتمويل البنوك السعودية على المدى الطويل".
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