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سوء الأحوال الجوية يعطل بعض الرحلات في مطار دبي الرئيسي

11/17/2023 2:04:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال متحدث باسم مطارات دبي الجمعة، إن سوء الأحوال الجوية في الإمارات تسبب في تعطل بعض الرحلات في مطار الإمارة الرئيسي.

وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني عن عمليات مطار دبي الدولي "اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) تم تحويل 13 رحلة قادمة لمطارات مجاورة بينما تم إلغاء 6 رحلات مغادرة".

وتابع قائلا "مطارات دبي تعمل عن كثب مع شركات الطيران وسلطات المراقبة الجوية وشركاء في خدمات أخرى في مطار دبي الدولي لتقليل أي انزعاج تسبب فيه ذلك لعملائنا".

ومطار دبي الدولي من أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما ومن مراكز النقل الرئيسية العالمية.

وتسبب هطول أمطار غزيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في تعطل كبير في حركة المرور في الإمارة لكن معرض دبي الجوي المقام حاليا من المقرر أن يستمر كما هو مخطط له في اليوم الختامي.

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