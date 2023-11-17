الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط آمال بوقف رفع الفائدة في أميركا

MENAFN - Al-Anbaa) واصلت أسعار الذهب ارتفاعها الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش إلى 1984.48 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولار.

وأظهرت بيانات نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر/تشرين الأول وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2% وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض الأسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 23.8 دولار للأونصة لتصل ارتفاعاتها هذا الأسبوع إلى 7.2%، واستقر البلاتين عند 892.65 دولار لكنه ارتفع 6.4% خلال الأسبوع. كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولار للأونصة، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.