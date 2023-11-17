-->

Saturday, 18 November 2023 07:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط آمال بوقف رفع الفائدة في أميركا

11/17/2023 2:04:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت أسعار الذهب ارتفاعها الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش إلى 1984.48 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولار.

وأظهرت بيانات نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر/تشرين الأول وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2% وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض الأسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 23.8 دولار للأونصة لتصل ارتفاعاتها هذا الأسبوع إلى 7.2%، واستقر البلاتين عند 892.65 دولار لكنه ارتفع 6.4% خلال الأسبوع. كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولار للأونصة، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.

MENAFN17112023000130011022ID1107447938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث