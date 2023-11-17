الدولار يتجه صوب تراجع أسبوعي مع انحسار التضخم الأميركي

MENAFN - Al-Anbaa) يتجه الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي في شهور مقابل اليورو والين والفرنك السويسري الجمعة، مع إقبال المستثمرين على البيع ترقبا لخفض بنحو 100 نقطة أساس للفائدة الأميركية في العام المقبل.

وسجل الدولار 1.0854 مقابل اليورو، ونزل 1.6% خلال الأسبوع، وهو أكبر تراجع له منذ منتصف يوليو/تموز. كما انخفض 1.6% خلال الأسبوع إلى 0.8882 فرنك سويسري، وتراجع 0.6% مقابل الين الياباني إلى 150.53 ين.

وانخفض النفط إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر أمس الخميس، وقالت سلسلة متاجر وول مارت إنها ستخفض الأسعار، مما يزيد من الضغوط الانكماشية التي أظهرت بيانات هذا الأسبوع أنها ساهمت في استقرار أسعار المستهلكين الأميركيين وأقنعت المستثمرين بأن التضخم يتراجع وأن رفع أسعار الفائدة انتهى.

وصعد الجنيه الإسترليني 1.5% هذا الأسبوع إلى 1.2410 دولار. وفقد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعض قوتهما أمس الخميس بعد مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي أثرت سلبا على أسعار السلع الأولية، لكنهما في طريقهما إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

وكانت التحركات في المعاملات الآسيوية اليوم الجمعة محدودة وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.6466 دولار مرتفعا 1.7% خلال الأسبوع، فيما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5960 دولار مرتفعا 1.2% خلال الأسبوع.

وارتفع اليوان الصيني إلى 7.2447 مقابل الدولار ويترقب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين وجرى تداوله قرب أعلى مستوى في 3 أشهر.