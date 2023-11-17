كيف تصبح صاحب عمل وتترك الوظيفة؟

MENAFN - Al-Anbaa) لطالما راود العديد من الشباب أو رواد الأعمال حلم امتلاك شركتهم الخاصة بدلًا من أن يكونوا مجرد موظفين. بيد أنَّ إدارة شركة صغيرة بنجاح يتطلب قدرًا لا بأس به من التَّخْطِيط والدراسة ليصبح الحلم حقيقة.

فضلًا عن إدراك أن تلك المهمة ليست بالمهمة اليسيرة، فامتلاك مشروعك الخاص قد يعني أنك بحاجة إلى التَّمَيُّز في جميع جوانب عملك وامتلاك أدواتك. فيما يلي 5 طرق للتحول السلس من موظف إلى صاحب عمل مستقل.

5 نصائح مجرّبة لتصبح صاحب عمل بدلًا من موظف

القيام بمهام الوظيفة الحالية ولكن كعامل مستقل

قُم بالدور الذي تضطلع به حاليًا لنفس الشركة، ولكن على أساس العمل الْحُرّ بدلاً من العمل بدوام كامل.

إن الانسحاب من حضور الاجتماعات على مستوى الفريق ومراجعات الأداء وتقييماته والحاجة إلى تسجيل الدخول والخروج في وقت معين سيوفر قدرًا من المرونة التي تبحث عنها.

قد يتطلب الأمر التعاقد مع الشركة بناءً على عدد محدد من الأيام في الشهر، أو حتى على أساس مجموعة محدّدة من النتائج.

ولا حرج في ذلك؛ إذ إن ما يهم صاحب العمل حقًا ليس عدد الساعات التي تقوم بها، بل النتائج التي تقدمها وجودة عملك.

يمكن أن يوفر هذا القرار الوقت اللازم لإيجاد عملاء آخرين، فضلًا عن الاستفادة من الوقت بشكل أفضل وتحقيق المزيد بموارد أقل.

قد تؤدي هذه الخطوة الصغيرة إلى قفزات هائلة وفتح المجال لفرص جديدة في مكان آخر.

الانضمام إلى منصات العمل المستقلة

إذا كنت تريد التمسك بمجال عملك الحالي، يمكنك الانضمام إلى أسواق العمل المستقل حيث يمكن بناء قاعدة عملاء كبيرة.

تتيح منصات العمل الْحُرّ مثل بيبول بير آور (People Per Hour) وفايفر (Fiverr) وأبوورك (Upwork)، فرصة تسجيل نفسك ومهاراتك وتأمين العمل القائم على المشروع أو العمل المستمر.

وهذه المنصات فعالة بشكل خاص للأعمال بما في ذلك المصممون والكتاب، ويتضمن هذا النهج بذل الجهد لإنشاء ملف تعريف مثير للإعجاب للعملاء.

بمجرد أن يتم ذلك، يمكن أن يكون موردًا وفيرًا للعملاء في المستقبل.

سيتطلب تأمين القلة الأولى من العملاء إلى إجراء مراجعات على المنصة، وجذب المزيد من الأشخاص لطرح الاستفسارات.

كُن على ثقة بأنه مهما كانت مهاراتك، ومهما كان مجال تخصصك، فهناك شركات وأفراد يبحثون عنها.

العمل كشريك لأشخاص آخرين يعملون لحسابهم الخاص

غالبًا ما يبحث المحترفون المتمرسون الذين يعملون لحسابهم الخاص عن طرق يمكنهم من خلالها كسب المزيد من المال والتأثير دون الحاجة إلى العمل أكثر.

لذا بدلاً من التركيز على العثور على عملاء لنفسك، أنشئ علاقات مع أشخاص يقومون بنفس عملك والذين قد يكون لديهم الكثير لمشاركته معك.

ابحث عن فرص للتعاون وليس المنافسة. قد يكون الشخص الذي يقدم نفس خدماتك هو أكبر مصدر دخل لك إذا دخلت معه في شراكة في الوقت المناسب.

التعاقد مع الشركات الأخرى

بالإضافة إلى سؤال صاحب العمل الحالي عما إذا كان بإمكانك التعاقد معه بنظام العمل الْحُرّ، قم بعمل قائمة مختصرة بالشركات المماثلة التي يمكنك الاتصال بها أيضًا.

يمكن لمصممي الجرافيك، على سبيل المثال، تلقي عمل منتظم من وكالات متعددة.

إن وجود مجموعة من الشركات التي تعرف أسلوبك وتميزك في عملك يمنحك قدرًا من المرونة في إدارة وقتك والْحُرّية والتنوّع في إنجاز المهام المسندة إليك.

إنشاء عضوية خاصة لتقديم الخدمات

هل يمكن أن تتخذ الخدمات التي تقدمها شكل العضوية؟

تخيل مستشارًا قانونيًا يبدأ ناديًا بقيمة 99 دولارًا، حيث يمكن للشركات الحصول على مشورة مخصصة مقابل مبلغ شهري صغير.

بالإضافة إلى تلقي مكالماتهم، يمكنك إرسال ملخصات مفيدة وتقديم الحلول الاستباقية للمشكلات التي قد تحدث.

يمكن أن يعمل نموذج العمل هذا بشكل جيد في مجالات عمل متعددة منها؛ الموارد البشرية والمحاسبة والتصميم الجرافيكي والبحث والذكاء.

فكر فيما يمكن أن تقدمه. فكر في الفوائد التي سيحصل عليها عملاؤك، كونهم جزءًا من ناديك.

اسأل صاحب العمل الحالي واسأل عملاءك الحاليين؛ فقد يكون إتاحة خبراتك على أساس منتظم هو بالضبط ما يحتاجون إليه.