النفايات الإلكترونية تتزايد والعواقب قد تكون وخيمة

MENAFN - Al-Anbaa) يزداد الطلب على المعدات الكهربائية والإلكترونية (EEE) في مجتمعنا اليوم، مدفوعًا بمستويات أعلى من الدخل المتاح، وزيادة التحضر والتصنيع، والنمو السكاني.

بيْد أن نسبة كبيرة من هذه المعدات لها عمر قصير، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها صعبة أو مكلفة للإصلاح.

كما تنفق العلامات التجارية المليارات لزيادة إقبال المستهلكين على شراء أحدث الموديلات، وترك معداتهم القديمة رغم أنها صالحة للخدمة.

بعد استخدامها، يتم التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية وتصبح نفايات إلكترونية، والتي تحتوي على مزيج من المواد القيّمة التي يمكن إعادة تدويرها، والمواد السامة مثل الرصاص والزئبق التي يمكن أن تكون خطرة على صحتنا وعلى البيئة.

في هذا التقرير، سنكشف عن أحدث الأبحاث والحقائق والإحصاءات التي توضح حجم وعواقب مشكلة النفايات الإلكترونية العالمية.

أهم ما جاء في إحصائيات النفايات الإلكترونية العالمية

ما هي كمية النفايات الإلكترونية التي يتم إنتاجها كل عام؟

- تُشير التقديرات إلى توليد 57.4 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية على مستوى العالم في عام 2021.

- كان هناك زيادة على أساس سنوي منذ بدء جمع بيانات النفايات الإلكترونية في عام 2014.

كم تبلغ كمية النفايات الإلكترونية على الأرض؟

- لا يوجد رقم رسمي للكمية الإجمالية للنفايات الإلكترونية غير المُعاد تدويرها الموجودة حاليًا على الأرض. ومع ذلك، من الممكن إجراء تقدير باستخدام أحدث البيانات.

- تبين أنه منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 2014، وحتى نهاية عام 2022، سيكون هناك ما يقدر بنحو 420.3 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية المُنتجة.

- في المتوسط، يتم إعادة تدوير نسبة صغيرة فقط من ذلك. بناءً على ذلك، يمكن تقدير أن ما لا يقل عن 347 طناً مترياً من النفايات الإلكترونية لا تزال موجودة.

هل ستستمر النفايات الإلكترونية في الزيادة في المستقبل؟

- في المتوسط، زاد توليد النفايات الإلكترونية العالمية بمقدار 2 مليون طن سنويًا على مدى العقد الماضي.

- من المتوقع أن ينمو حجم النفايات الإلكترونية العالمية إلى 74.7 مليون طن بحلول عام 2030.

الإحصاءات العالمية للنفايات الإلكترونية حسب المنطقة

ما هي المنطقة التي تنتج أكبر قدر من النفايات الإلكترونية من حيث الحجم؟

- تنتج كل من آسيا (24.9 مليون طن) والأمريكتان (13.1 مليون طن) وأوروبا (12 مليون طن) الغالبية العظمى من النفايات الإلكترونية عند قياسها بالوزن الإجمالي.

ما هي المنطقة التي تنتج أكبر عدد من النفايات الإلكترونية للفرد الواحد؟

- عند قياس نصيب الفرد، يُنتج الأوروبيون (16.2 كجم) أكبر قدر من النفايات الإلكترونية لكل شخص، تليها أوقيانوسيا (16.1 كجم) والأمريكتان (13.3 كجم).

- في حين يُنتج السكان الأفارقة أقل كمية من النفايات الإلكترونية للفرد الواحد.

ما هي النسبة المئوية للنفايات الإلكترونية المُعاد تدويرها؟

- من المعروف أن 17.4% فقط من إجمالي النفايات الإلكترونية العالمية قد تم جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح.

- وقد انخفض هذا الرقم في السنوات الخمس الماضية كنسبة مئوية من إجمالي النفايات المتولدة.

- تمتلك أوروبا أعلى معدل للجمع وإعادة التدوير بنسبة 42.5 %. وتأتي آسيا في المرتبة الثانية، بمعدل 11.7 % فقط. أما أفريقيا فلديها أدنى مستوى عند 0.9 % فقط.

ما هي البلدان التي تنتج أكبر قدر من النفايات الإلكترونية؟

يوضح الجدول أدناه أكبر 10 دول مُنتجة للنفايات الإلكترونية في العالم، من حيث الحجم الإجمالي المنتج (كما هو موضح بالكيلو طن).





إدارة النفايات الإلكترونية سوق مربحة

- تحتوي النفايات الإلكترونية على العديد من المواد الخام النادرة والقيّمة، ولكن معظمها غير مستعاد حاليًا.

لهذا السبب من المرجح أن ينمو السوق العالمي لإدارة النفايات الإلكترونية، لأسباب مالية وكذلك بيئية.

- وقد بلغت قيمة السوق 49,880 مليون دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تتضاعف 3 مرات تقريبًا إلى 143,870 مليون دولار بحلول عام 2028.

النفايات الإلكترونية والبيئة: عواقب الفشل في إعادة التدوير

- تُشير التقديرات إلى أن معظم النفايات الإلكترونية غير الموثقة يتم خلطها مع نفايات أخرى، مثل البلاستيك والمعادن.

- وهذا يعني أنه يمكن إعادة تدوير الأجزاء القابلة لإعادة التدوير بسهولة، ولكن عادة ما يتم ذلك بشكل سيئ.

- حيث لا يتم اتخاذ أي خطوات لإزالة العناصر السامة، وقد يتم تفويت العديد من المكوّنات القابلة لإعادة الاستخدام الأكثر قيمة.

لماذا يجب إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل منفصل؟

1- خسارة المواد الخام الثمينة

- هناك العديد من المواد الخام عالية القيمة في النفايات الإلكترونية، بما في ذلك الذهب والفضة والنحاس والحديد.

- فمثلًا، يمكن لإعادة تدوير مليون هاتف خلوي مستعمل فقط استعادة ما يصل إلى 772 رطلاً من الفضة و35 ألف رطل من النحاس و75 رطلاً من الذهب و33 رطلاً من البلاديوم.

- وتشير التقديرات إلى أن 53.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية المتولدة في عام 2019 تحتوي على مواد خام تبلغ قيمتها حوالي 57 مليار دولار.

- بالنظر إلى أن 82.6% من النفايات الإلكترونية لم يتم إعادة تدويرها، فإن هذا يترجم إلى ما يقرب من 47 مليار دولار من المعادن الثمينة التي لم يتم استردادها أبدًا.

2- النفايات الإلكترونية غير قابلة للتحلل البيولوجي

- لا تتحلل النفايات الإلكترونية بيولوجيًا، وبالتالي ستتراكم أينما يتم التخلص منها، بنفس الطريقة التي تتراكم بها النفايات البلاستيكية.

بمرور الوقت، سيتم إطلاق أي غازات دفيئة موجودة داخل النفايات الإلكترونية ببطء في الغلاف الجوي.

3- النفايات الإلكترونية تلوث البيئة بمواد خطرة

- تتسم المواد السامة مثل الزئبق والبلاستيك الموجودة في النفايات الإلكترونية بتأثير سلبي على بيئة وصحة الأشخاص أو الحيوانات التي تلامسها.

- عند التخلص منها بشكل غير صحيح، يمكن إطلاق هذه المواد الكيميائية في الهواء أو التربة أو الماء مما يضر بالنظم الإيكولوجية وكذلك بالسكان.

4- النفايات الإلكترونية تساهم في تغيّر المناخ

- عندما لا يتم إعادة تدوير مواد النفايات الإلكترونية، تكون هناك حاجة إلى مواد خام جديدة لإنشاء معدات كهربائية وإلكترونية جديدة.

وكل جهاز إلكتروني يتم تصنيعه له بصمة كربونية خاصة به.

- يؤدي استخراج المواد اللازمة لإنتاج المعدات وتنقيحها إلى توليد الغازات الدفيئة.

- ويمكن تقليل هذا أو تجنبه إذا تم إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

أيضًا، تُعد المبردات المُستخدمة في التحكم في درجة حرارة الأجهزة والمعدات الكهربائية مثل الثلاجات أو مكيفات الهواء في حد ذاتها غازات دفيئة.

- وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2019، أطلقت الثلاجات ووحدات تكييف الهواء المهملة مكافئات ثاني أكسيد الكربون التي تمثل في الواقع حوالي 0.3% من إجمالي الانبعاثات العالمية المتعلقة بالطاقة.