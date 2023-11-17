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1115 سائحًا على متن 47 رحلة بالون طائر بالأقصر

11/17/2023 2:03:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حلقت في سماء محافظة الأقصر 47 رحلة بالون طائر، تحمل على متنها 1115 سائحا من مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات في فوق سماء الأقصر.

وأوضح أحمد عبود، ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالمحافظة – في تصريح له اليوم الجمعة، أن السائحين يستمتعون برحلات البالون لمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى في سماء البر الغربي، مضيفًا أن الإقبال يزداد على رحلات البالون بعد تحسن الطقس، وتوافد وفود الزائرين الذين يعشقون تلك الرحلات، باعتبارها رحلات التنزه ومن أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية وأيضا طقس الأقصر المعتدل.

أ. ش. أ

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