1115 سائحًا على متن 47 رحلة بالون طائر بالأقصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حلقت في سماء محافظة الأقصر 47 رحلة بالون طائر، تحمل على متنها 1115 سائحا من مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات في فوق سماء الأقصر.
وأوضح أحمد عبود، ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالمحافظة – في تصريح له اليوم الجمعة، أن السائحين يستمتعون برحلات البالون لمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى في سماء البر الغربي، مضيفًا أن الإقبال يزداد على رحلات البالون بعد تحسن الطقس، وتوافد وفود الزائرين الذين يعشقون تلك الرحلات، باعتبارها رحلات التنزه ومن أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية وأيضا طقس الأقصر المعتدل.
أ. ش. أ
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