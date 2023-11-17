وزير الإسكان يؤكد ضرورة الاهتمام بمشروعات الطرق فى القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات بمدينة القاهرة الجديدة بشكل عام، بما يُسهم في سرعة تنميتها، بجانب الاهتمام بتحسين الخدمات لسكان المدينة وروادها.
جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان لبدء أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة مثلث الأمل، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن منطقة مثلث الأمل تعدُ امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.
بدوره، أوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطي، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الغيطي، إلى أنه سبق تنفيذ طريق آخر بمثلث الأمل بطول 5.3 كم، وتم ربطه بمحور الطريق الأوسطي“امتداد شارع التسعين الجنوبي”، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة، وجذب الاستثمارات إليها.
وأفاد رئيس الجهاز بأنه تم تحويل مسارات بعض الخطوط لتعارضها مع الأعمال الصناعية بالطريق وتشمل المرافق (خط 100مم مياه معالجة – خط 900 مم مياه عذبة – خط 1500 مم انحدار مثلث الأمل)، وكذلك تركيب عدَّايات قطر 2.5 متر لتنفيذ خطوط بداخلها قطر 1800مم.
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