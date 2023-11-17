وزير الإسكان يؤكد ضرورة الاهتمام بمشروعات الطرق فى القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات بمدينة القاهرة الجديدة بشكل عام، بما يُسهم في سرعة تنميتها، بجانب الاهتمام بتحسين الخدمات لسكان المدينة وروادها.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان لبدء أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة مثلث الأمل، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن منطقة مثلث الأمل تعدُ امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.

بدوره، أوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطي، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الغيطي، إلى أنه سبق تنفيذ طريق آخر بمثلث الأمل بطول 5.3 كم، وتم ربطه بمحور الطريق الأوسطي“امتداد شارع التسعين الجنوبي”، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة، وجذب الاستثمارات إليها.

وأفاد رئيس الجهاز بأنه تم تحويل مسارات بعض الخطوط لتعارضها مع الأعمال الصناعية بالطريق وتشمل المرافق (خط 100مم مياه معالجة – خط 900 مم مياه عذبة – خط 1500 مم انحدار مثلث الأمل)، وكذلك تركيب عدَّايات قطر 2.5 متر لتنفيذ خطوط بداخلها قطر 1800مم.