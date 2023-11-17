ارتفاع تصاريح بناء المنازل فى الولايات المتحدة خلال أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال أكتوبر على أساس شهري، لكنه انخفض على الصعيد السنوي، في حين ارتفعت عمليات البدء في تشييد المنازل.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي التي صدرت الجمعة، زيادة عدد تصاريح بناء المنازل الخاصة بنسبة 1.1% إلى 1.487 مليون تصريح في أكتوبر على أساس شهري، مقارنة بـ 1.471 مليون في سبتمبر.

وزادت عمليات البدء في تشييد المنازل بنسبة 1.9% إلى 1.372 مليون في أكتوبر على أساس شهري، مقابل 1.346 مليون في سبتمبر.

وعلى الصعيد السنوي، تراجع عدد تصاريح بناء المنازل بنسبة 4.4% خلال الشهر الماضي بعد أن بلغ 1.555 مليون تصريح في أكتوبر 2022، بينما انخفضت عمليات البدء في تشييد المنازل بنسبة 4.2% دون مستوى أكتوبر من العام الماضي عند 1.432 مليون عملية.