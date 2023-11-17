ارتفاع تصاريح بناء المنازل فى الولايات المتحدة خلال أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال أكتوبر على أساس شهري، لكنه انخفض على الصعيد السنوي، في حين ارتفعت عمليات البدء في تشييد المنازل.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي التي صدرت الجمعة، زيادة عدد تصاريح بناء المنازل الخاصة بنسبة 1.1% إلى 1.487 مليون تصريح في أكتوبر على أساس شهري، مقارنة بـ 1.471 مليون في سبتمبر.
وزادت عمليات البدء في تشييد المنازل بنسبة 1.9% إلى 1.372 مليون في أكتوبر على أساس شهري، مقابل 1.346 مليون في سبتمبر.
وعلى الصعيد السنوي، تراجع عدد تصاريح بناء المنازل بنسبة 4.4% خلال الشهر الماضي بعد أن بلغ 1.555 مليون تصريح في أكتوبر 2022، بينما انخفضت عمليات البدء في تشييد المنازل بنسبة 4.2% دون مستوى أكتوبر من العام الماضي عند 1.432 مليون عملية.
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