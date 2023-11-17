العتال تطرح مشروع West Leaves فى معرض عقارات النيل بالسعودية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تطرح شركة العتال هولدنج للتطوير العقارى وحدات بمشروع“West Leaves”، خلال مشاركتها فى الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل فى السعودية.
ويعتبر مشروع“West Leaves” أولى مشروعات الشركة بمنطقة غرب القاهرة، باستثمارات 8 مليارات جنيه، بنشاط سكنى وفندقى وإدارى وتجارى، ويضم 350 شقة فندقية.
وقال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدنج:“تأتى المشاركة فى معرض عقارات النيل فى إطار استراتيجية الشركة للتوسع والانفتاح على الأسواق الخارجية، وتعزيز تواجدنا فى السوق العقارى السعودى”.
وأضاف العتال، أن المعرض يعد فرصة جيدة للشركة للتواصل مع المستثمرين السعوديين والمصريين المقيمين فى الخارج، وتعريفهم بمشروعات الشركة.
كما تشارك الشركة أيضا بمشروع“باركلين” الذى تطوره بالعاصمة الإدارية بمنطقة R7 على مساحة 26 فدانًا، ومشروع“باى سايد” بمنطقة رأس سدر والذى يقام على مساحة 7 أفدنة ومكون من 170 وحدة فندقية، بالإضافة إلى فندق يتكون من 40 غرفة.
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