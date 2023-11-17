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العتال تطرح مشروع West Leaves فى معرض عقارات النيل بالسعودية - جريدة البورصة

11/17/2023 2:03:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تطرح شركة العتال هولدنج للتطوير العقارى وحدات بمشروع“West Leaves”، خلال مشاركتها فى الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل فى السعودية.

ويعتبر مشروع“West Leaves” أولى مشروعات الشركة بمنطقة غرب القاهرة، باستثمارات 8 مليارات جنيه، بنشاط سكنى وفندقى وإدارى وتجارى، ويضم 350 شقة فندقية.

وقال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدنج:“تأتى المشاركة فى معرض عقارات النيل فى إطار استراتيجية الشركة للتوسع والانفتاح على الأسواق الخارجية، وتعزيز تواجدنا فى السوق العقارى السعودى”.

وأضاف العتال، أن المعرض يعد فرصة جيدة للشركة للتواصل مع المستثمرين السعوديين والمصريين المقيمين فى الخارج، وتعريفهم بمشروعات الشركة.

كما تشارك الشركة أيضا بمشروع“باركلين” الذى تطوره بالعاصمة الإدارية بمنطقة R7 على مساحة 26 فدانًا، ومشروع“باى سايد” بمنطقة رأس سدر والذى يقام على مساحة 7 أفدنة ومكون من 170 وحدة فندقية، بالإضافة إلى فندق يتكون من 40 غرفة.

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