رويترز: إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رويترز إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت الجمعة أنها سمحت بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وأكد مسؤول إسرائيلي، في بيان، أن مجلس الحرب وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت (الأمن الداخلي) بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميا.
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