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رويترز: إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة

11/17/2023 10:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رويترز إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت الجمعة أنها سمحت بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.


وأكد مسؤول إسرائيلي، في بيان، أن مجلس الحرب وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت (الأمن الداخلي) بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميا.

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