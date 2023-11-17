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إدخال حاويتي وقود يوميا إلى غزة بدءًا من مساء الغد

11/17/2023 10:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إنهم وافقوا على مقترح أمريكي بإدخال حاويتي وقود إلى غزة يوميًا لمنع انتشار الأوبئة، وأكد أن بدء إدخال الوقود سيكون مساء الغد.
وأضاف أن مجلس الحرب استجاب لطلب أمريكي لتأمين حاويتي وقود يوميًا لمضخات المياه، وأشار إلى أن كمية الوقود المسموح بها تمثل 3% من الكمية اليومية قبل الحرب.
واكمل :" لن نسمح بإدخال نقطة وقود واحدة إلى شمال غزة حتى لا تستفيد حماس من الكهرباء"
واشار الى "أنهم في بداية الحرب ومصممون على مواصلة العمليات حتى الإفراج عن المختطفين، وأنهم لن يسمحوا بوقف إطلاق النار رغم الضغوط الدولية."

واضاف :" ليس هناك صفقة لتبادل الأسرى ولن نوقف إطلاق النار دون تحرير المخطوفين "


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