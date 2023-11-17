بيان صادر عن كتائب القسام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ردت كتائب عز الدين القسام على ادعاءات الاحتلال بوجود أسرى صهاينة في المستشفيات.

وقالت في بيان، اليوم الجمعة، إنها قامت بنقل عدد من الأسرى لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم.

وأضافت أن ذلك حصل مؤخرا مع المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" بطاقة رقم 0010185791 الذي تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه.

وأشارت إلى أنها ستقوم بنشر مادة توثق ذلك.