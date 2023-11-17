بيان صادر عن كتائب القسام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ردت كتائب عز الدين القسام على ادعاءات الاحتلال بوجود أسرى صهاينة في المستشفيات.
وقالت في بيان، اليوم الجمعة، إنها قامت بنقل عدد من الأسرى لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم.
وأضافت أن ذلك حصل مؤخرا مع المحتجز "آريه زالمن زدمانوفتش" بطاقة رقم 0010185791 الذي تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه.
وأشارت إلى أنها ستقوم بنشر مادة توثق ذلك.
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