مدير مستشفى الشفاء: وفاة كل مرضى العناية المركزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سليمة وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي وفق سكاي نيوز.
وقال أبو سليمة إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي.
ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.
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