الفيصل و«إعمار بن دري» في نهائي «كأس الحبتور نوفمبر» للبولو



يسدل الستار السبت على كأس شهر نوفمبر الذي ينظمه نادي الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة ستة فرق هي غنتوت إيه إم والفيصل باور هاوس وإعمار بن دري وبنجاش بنسالي وبن دري الأزرق وذئاب مهرة.

ويلتقي في نهائي البطولة فريقا الفيصل باور هاوس وإعمار بن دري في الرابعة عصراً، ويسبق اللقاء مباراة كأس الترضية بين فريقي بنجاش بنسهالي وبن دري الأزرق في تمام الثانية والنصف، أما المباراة الثالثة فسوف تقام في العاشرة صباحاً وتجمع بين فريقي غنتوت إيه إم وذئاب مهرة.

نتائج

وكانت نتائج المباريات في ختام الدور التمهيدي قد أسفرت عن فوز فريق الفيصل باور هاوس بقيادة سلطان الفيصل على فريق ذئاب مهرة بقيادة حبتور الحبتور وطارق الحبتور بستة أهداف ونصف جول مقابل ستة أهداف.

وفاز فريق إعمار بن دري بقيادة محمد بن دري وراشد العبار على فريق بنجاش بنسالي بقيادة حيدر بنجاش بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف، وفي المباراة الثالثة نجح فريق بن دري الأزرق بقيادة خالد بن دري في تحقيق الفوز على فريق غنتوت إيه إم بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

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