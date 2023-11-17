افتتاح دورة كلباء للألعاب الشاطئية بمشاركة 1700 لاعب

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء، النسخة الثالثة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية، وتستمر منافسات الدورة حتى 24 الجاري بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة، تشتمل على 7 باقات من الألعاب الرياضية، وتضم الباقة الأولى الألعاب المائية وهي «التجديف الشاطئي والكاياك والدراجات المائية والشراع»، والباقة الثانية ألعاب الدفاع عن النفس «التايكواندو والكاراتيه والجودو والجوجيستو والمصارعة الشاطئية»، والباقة الثالثة كرة القدم الشاطئية، والرابعة الكرة الطائرة الشاطئية، والخامسة الريشة الطائرة، والسادسة كرة السلة 3×3، والسابعة الترايثلون، بالإضافة إلى عدد من المسابقات المصاحبة مثل تحدي اللياقة وتحدي اليوغا والألعاب الشعبية، وعدد من الفعاليات الأخرى التي تستهدف الترفية.

حضر الافتتاح الشيخ صقر بن هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ فيصل بن هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعبدالملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة، والدكتور عبيد سيف الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية وممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية والجهات الراعية والداعمة والمشاركة في التنظيم والوفد الروماني الزائر.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وعروض الفرقة الموسيقية للشرطة، وقام الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة برفع علم الدورة، وقدمت مدرستا عمير بن أبي وقاص ووادي الحلو، عروضاً احتفالية، بينما قدم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عرضاً في الكاراتيه والتايكوندو بمناسبة فوز النادي بجائزة أفضل ناد عالمي لفئة الناشئين في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وشهد الحفل فقرة تراثية من معهد الشارقة للتراث بالإضافة لفيلم تسجيلي عن الدورة، وتم إيقاد شعلة الدورة والإعلان عن افتتاحها رسمياً.

وأسفرت مباراة الافتتاح في كرة القدم عن فوز فريق السور على الروح الإيجابية بنتيجة 4 - 3، وتقام اليوم منافسات التجديف الشاطئي والدراجات المائية وكرة القدم الشاطئية وكرة السلة 3×3 والكرة الطائرة الشاطئية والريشة الطائرة، والجوجيتسو والتايكواندو.

مهرجان

وأعرب عبدالملك جاني عن تقدير مجلس الشارقة الرياضي لرعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، للدورة التي أصبحت مهرجاناً رياضياً وعيداً سنوياً، وقال: اللجنة تعاونت مع الاتحادات وشركاء التنظيم من داخل كلباء وخارجها من الجهات والمؤسسات الداعمة لتوفير كل مقومات النجاح، وأشار إلى أن إقبال الجمهور هو أساس النجاح وأن اللجنة حرصت على تقديم فعاليات ترفيهية تشمل كل أفراد الأسرة.

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