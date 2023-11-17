-->

Saturday, 18 November 2023 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرازيل تفوز على إنجلترا وإيران تصعد لدور الستة عشر بمونديال الناشئين

11/17/2023 10:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الإنجليزي 2 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بكأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) المقامة حاليا في إندونيسيا.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الإنجليزي المتصدر بفارق الأهداف، ليتأهلا معا إلى دور الستة عشر.

وتقدم المنتخب البرازيلي عن طريق كاوا إلياس في الدقيقة 43، فيما أضاف دا ماتا الهدف الثاني في الدقيقة 53، وسجل ندالا الهدف الوحيد للمنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

وفي مباراة أخرى، نجح المنتخب الإيراني في حجز بطاقة العبور لدور الستة عشر من خلال احتلال المركز الثالث، بعد فوزه على كاليدونيا الجديدة 5 /
صفر.

ورفع منتخب إيران رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثالث، ويتأهل كواحد من أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات، بفارق الأهداف خلف إنجلترا والبرازيل، فيما تذيل منتخب كاليدونيا الجديدة الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد خسارته في المباريات الثلاث.

وتقدم منتخب إيران عن طريق أمير محمد رازينيا في الدقيقة 17، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 34،
قبل أن يسجل رضا غانديبور الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل محمد عسكري الهدف الرابع لإيران، فيما اختتم كاسرا طاهري الخماسية بعد ذلك بثلاث دقائق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17112023000110011019ID1107447318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث