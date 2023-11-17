البرازيل تفوز على إنجلترا وإيران تصعد لدور الستة عشر بمونديال الناشئين

فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الإنجليزي 2 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بكأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) المقامة حاليا في إندونيسيا.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الإنجليزي المتصدر بفارق الأهداف، ليتأهلا معا إلى دور الستة عشر.

وتقدم المنتخب البرازيلي عن طريق كاوا إلياس في الدقيقة 43، فيما أضاف دا ماتا الهدف الثاني في الدقيقة 53، وسجل ندالا الهدف الوحيد للمنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

وفي مباراة أخرى، نجح المنتخب الإيراني في حجز بطاقة العبور لدور الستة عشر من خلال احتلال المركز الثالث، بعد فوزه على كاليدونيا الجديدة 5 /

صفر.

ورفع منتخب إيران رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثالث، ويتأهل كواحد من أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات، بفارق الأهداف خلف إنجلترا والبرازيل، فيما تذيل منتخب كاليدونيا الجديدة الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد خسارته في المباريات الثلاث.

وتقدم منتخب إيران عن طريق أمير محمد رازينيا في الدقيقة 17، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 34،

قبل أن يسجل رضا غانديبور الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل محمد عسكري الهدف الرابع لإيران، فيما اختتم كاسرا طاهري الخماسية بعد ذلك بثلاث دقائق.

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