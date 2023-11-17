الإمارات.. أمطار غزيرة ومتوسطة على أغلب مناطق البلاد

شهدت اليوم مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة أحيانا، وأدت غزارة الأمطار في بعض المناطق إلى جريان الأودية والسيول وعرقلة السير، في الشارقة وخورفكان ورأس الخيمة وذلك مع استمرار تدفق السحب الركامية القادمة من الغرب باتجاه الدولة.

واستمر طقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع تكوّن بعض السحب الركامية صاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع وجود السحب وكانت مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وظل البحر متوسط الموج ومضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وهطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على الشارقة وخورفكان وكلباء، وفي العين على سويحان وناهل والخزنة، وعلى مناطق متفرقة في عجمان وأم القيوين ودبي ومدينة الفجيرة ورأس الخيمة.

فيما استمر سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على أبوظبي في منطقة الظفرة على السلع والرويس وجزيرة صير بني ياس ورأس مشيرب والغويفات، كما سقطت أمطار متوسطة على جزيرة أبوظبي وما حولها في الباهية والرحبة وغنتوت والمفرق.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق

الشمالية والشرقية وتجنب الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وسجلت اليوم "الجمعة" أعلى درجة حرارة على الدولة في أم الزمول بالعين بواقع 32.6 درجة مئوية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بينما سجلت أدني درجة في جبل جيس برأس الخيمة بمقدار

9.4 درجة مئوية عند الساعة 6:45 صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس "السبت" غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكوّن السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق الساحلية تمتد إلى بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ويكون رطبا ليلا وصباح يوم الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غربا.



وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة خلال شهر نوفمبر من كل عام بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

من جهة أخرى، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد هزة أرضية ظهر اليوم 17 فبراير بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر عند الساعة 12:14 ظهرا بتوقيت الإمارات.

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