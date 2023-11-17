أستراليا تتبرع بجزء من عائد مباراتها مع فلسطين للجهود الإنسانية في غزة

يعتزم منتخب استراليا التبرع بجزء من عائدات مباراته أمام نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر إقامتها في مدينة الكويت يوم الثلاثاء المقبل لصالح الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

وسيتبرع المنتخب الأسترالي بمبلغ من خمسة أرقام وسيُقدم من خلال صندوق لاعبي كرة القدم الأستراليين المحترفين، وسيقدم التبرع إلى منظمة "أوكسفام" وسيدفع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم مبلغا مماثلا.

وكان من المقرر أن تقام مباراة منتخبي فلسطين وأستراليا في الضفة الغربية، لكن المسؤولين قرروا نقلها إلى استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت بعد هجوم القوات الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين. وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 11 ألف فلسطيني قتلوا جراء الهجوم الإسرائيلي.

وتتصدر أستراليا، التي تحتل المركز 27 عالميا والرابع أسيويا، مجموعتها في التصفيات بعد اكتساح بنجلاديش 7-صفر.

ويحتل المنتخب الفلسطيني، رقم 96 عالميا، المركز الثالث في المجموعة بعد التعادل مع لبنان.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز