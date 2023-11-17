طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً ورطب ليلاً



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق الساحلية تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً يصبح متوسطا مع السحب ،و يحدث المد الأول عند الساعة 15:03 و المد الثاني عند الساعة 06:03

و الجزر الأول عند الساعة08:31والجزرالثاني عند الساعة 22:49.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً يصبح متوسطا مع السحب ، و يحدث المد الأول عند الساعة 11:54 والمد الثاني عند الساعة 01:47

و الجزر الأول عند الساعة 18:50 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 75 30

دبي 28 15 75 30

الشارقة 28 17 80 35

عجمان 30 17 85 30

أم القيوين 29 16 70 25

رأس الخيمة 29 16 65 35

الفجيرة 26 18 90 60

العـين 28 15 90 35

ليوا 28 17 85 40

الرويس 28 17 75 25

السلع 28 18 80 30

دلـمـا 27 21 85 40

طنب الكبرى 28 22 80 35

طنب الصغرى 28 22 80 35

أبو موسى 28 25 80 35

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