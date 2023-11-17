213 مليار درهم صفقات «طيران الإمارات» لشراء 310 طائرات من بوينغ وإيرباص

اختتمت طيران الإمارات بنجاح أسبوعاً حافلاً في معرض دبي للطيران 2023، حيث أعلنت عن استثمارات ضخمة في أسطولها وقدراتها المستقبلية، وأبرمت شراكات جديدة تعكس ثقتها بالمستقبل.

وتشرفت طيران الإمارات بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جناح طيران الإمارات في اليوم الأول للمعرض، حيث اطلع سموه على أحدث تجربة لموظفي طيران الإمارات.

وقام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتفقد طائرة الإمارات الإيرباص A380 ذات الدرجات الأربع في العرض الأرضي.

وشهد توقيع طلبية طيران الإمارات من طائرات البوينج في اليوم الأول للمعرض، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الأول لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، كما زار سمو الشيخ منصور جناح طيران الإمارات في المعرض، وكان في استقباله عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشؤون الدولية.



وتقدمت طيران الإمارات، التي تشغّل حالياً أكبر أسطول من طائرات الركاب ذات الجسم العريض في العالم، بطلبيات جديدة كبيرة لتعزيز أسطولها، ما يدعم خطط النمو المستقبلية، ويتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وبعد تأكيد طلبيتها الجديدة لشراء 90 طائرة بوينج 9-777 و8-777 و5 طائرات 787 بقيمة 52 مليار دولار أميركي، و15 طائرة إضافية من طراز إيرباص A350-900 بقيمة 6 مليارات دولار أميركيباجمالي 58 مليار دولار (213 مليار درهم)، ليرتفع إجمالي سجل طلبيات طيران الإمارات الآن إلى 310 طائرات عريضة البدن. وسوف تواصل الناقلة استلام هذه الطائرات حتى عام 2035.

وأعلنت طيران الإمارات أيضاً عن استثمار بقيمة 950 مليون دولار لبناء منشأة هندسية جديدة فائقة الحداثة في دبي ورلد سنترال مصممة خصيصاً لدعم أسطول طيران الإمارات ومتطلبات التشغيل حتى أربعينيات القرن الحالي. وسيكون المجمع الهندسي، الذي يقام على مساحة مليون متر مربع، الأكبر والأكثر تطوراً من نوعه الذي تديره أي شركة طيران، ما يعزز البنية التحتية للطيران ذات المستوى العالمي في دبي.

وتأكيداً على أهمية سلسلة القيمة للطيران، أبرمت طيران الإمارات اتفاقيات مهمة مع شركاء جدد وقدامى. ومنحت سلسلة من العقود لشركة سافران بقيمة 1.2 مليار دولار أميركي لتزويد أسطول طيران الإمارات الجديد من طائرات الإيرباص A350 والبوينج 777X-9 وطائرات البوينج 777-300ER العاملة حالياً، بأحدث جيل من مقاعد سافران. وتشمل العقود، بالإضافة إلى المقاعد الأفضل في فئتها، خدمات حصرية لمعدات المقصورة والعجلات ومكابح الكربون وإصلاحات مكونات جهاز الهبوط والتعديل التحديثي ودعم عمليات الصيانة والإصلاح والعمرات MRO، وبلغ اجماليى العقود 2.7 مليارات دولار (10 مليارات درهم) للمنشأة الهندسية الجديدة في دبي ورلد سنترال واتفاقيات الموردين.

وباعتبارها أكبر مشغل لطائرات A380 في العالم، وقعت طيران الإمارات اتفاقيات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار أميركي لتحسين عمر خدمة الطائرات ذات الطابقين. وتتضمن الاتفاقيات توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرات، وتوريد قطع الغيار وإصلاح المكونات، بالإضافة إلى الدعم الفني لضمان استمرار أسطول طائرات A380 في تلبية معايير طيران الإمارات الصارمة خلال العقد المقبل.

واستقبلت طائرات الإمارات في العرض الأرضي أكثر من 43500 زائر على مدار الأسبوع.

وفي سبيل مواصلة تطوير المواهب الهندسية، وقعت طيران الإمارات والمركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب IACT، الذراع التجارية والتدريبية للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لتوفير حلول تدريبية مخصصة.

وسوف يساهم البرنامج التدريبي، من خلال ضمان وجود مجموعة ثابتة من المتخصصين في مجال الطيران الأكفاء وذوي المهارات العالية، في تعزيز صناعة الطيران في الدولة.

وبهدف تحسين الموثوقية التشغيلية وخفض معدلات التعطل، وقعت طيران الإمارات وبوينج مذكرة تفاهم لضمان استمرار أسطول الناقلة في العمل وفقأعلى المعايير. وتركز مذكرة التفاهم، من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة، على مجالات رئيسية،

بما يشمل عمليات فحص الطائرات باستخدام الدرونز، والواقعين الافتراضي والمعزز لتحقيق مزيد من الدقة والفعالية ودخول جيل المستقبل من الصيانة التنبؤية والاستباقية.

وقامت طيران الإمارات و«كوندور» بتفعيل اتفاقية الإنترلاين، ما من شأنه تعزيز اتصال العملاء إلى 70 مساراً تعمل عليها كلتا الناقلتين في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط، بتذكرة واحدة وسياسة أمتعة مريحة موحدة.

وتضمنت مشاركة طيران الإمارات في معرض دبي للطيران تصدر العرض الجوي الافتتاحي، والعرض الثابت لأسطول الركاب وطائرات التدريب. كما عرض جناح طيران الإمارات داخل القاعة الرئيسية أحدث ما توصلت إليه تقنية الواقع الممتد ومبتكرات الهجرة باستخدام الذكاء الاصطناعي. واستقبلت طيران الإمارات آلاف الزوار والمدعوين في جناحها وشاليه الضيافة الأنيق. ولعرض أحدث تجارب الموظفين، أطلقت طيران الإمارات لأول مرة نظام MIRA، الذي يستخدم الواقع الممتد iXR لتدريب الموظفين الجدد.

وعرضت طيران الإمارات على شاشات الفيديو في مقاعد طائرتي الركاب على أرض المعرض، عائلة طائراتها الكاملة، التي لاقت رواجاً كبيراً لدى الزوار. وبالإضافة إلى الإيرباص A380، عرضت الناقلة طائرة البوينج 777-300ER التي غيرت قواعد اللعبة وطائرة إمبراير فينوم 100 التي دخلت الخدمة مؤخراً، كما عرضت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أحدث طائراتها وأكثرها تقدماً، وهي طائرة «دياموند Diamond DA42-VI» التي تسلمتها هذا العام، بالإضافة إلى طائرتها ذات المحرك الواحد «سيروس Cirrus SR 22».

وتواجد إلى جانب الطائرات عدد من مدربي الأكاديمية حيث قدموا معلومات للزوار وردوا على استفساراتهم حول البرنامج التدريبي العالمي المعتمد في الأكاديمية، التي تُعدّ أحدث مرافق طيران الإمارات، والتي تعمل على تلبية المتطلبات المستقبلية لصناعة الطيران العالمية من الطيارين التجاريين المهرة.

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