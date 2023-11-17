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صفارات الإنذار تدوي في سديروت وإبيم ونير عام بغلاف غزة

11/17/2023 9:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صفارات الإنذار في سديروت وإبيم ونير عام بغلاف غزة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية.

وجاء إطلاق المقاومة الصواريخ ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في غزة.

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