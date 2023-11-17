صفارات الإنذار تدوي في سديروت وإبيم ونير عام بغلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي في سديروت وإبيم ونير عام بغلاف غزة
التاريخ
11/17/2023 9:11:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صفارات الإنذار في سديروت وإبيم ونير عام بغلاف غزة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية.
وجاء إطلاق المقاومة الصواريخ ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في غزة.
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