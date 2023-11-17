الصحة العالمية قلقة من انتشار الأمراض في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان بالملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.
وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن إنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة ونحو 44 ألف حالة إسهال في القطاع المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.
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