الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات جلسة اليوم الجمعة، على ارتفاع، مسجلا مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي مدفوعا بنتائج الشركات القوية.



وأنهى نيكي التعاملات اليوم على ارتفاع 0.48 بالمئة مسجلا 33585 نقطة، محققا مكاسب أسبوعية بنحو 3.12 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



ومن بين 225 سهما مدرجا بمؤشر نيكي، ارتفع 179 سهما اليوم الجمعة، بينما تراجع 45 سهما واستقر سهم واحد.



وارتفع مؤشر توبكس 0.96 بالمئة، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا يصل إلى 2.33 بالمئة.



بترا