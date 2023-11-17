الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات جلسة اليوم الجمعة، على ارتفاع، مسجلا مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي مدفوعا بنتائج الشركات القوية.
وأنهى نيكي التعاملات اليوم على ارتفاع 0.48 بالمئة مسجلا 33585 نقطة، محققا مكاسب أسبوعية بنحو 3.12 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
ومن بين 225 سهما مدرجا بمؤشر نيكي، ارتفع 179 سهما اليوم الجمعة، بينما تراجع 45 سهما واستقر سهم واحد.
وارتفع مؤشر توبكس 0.96 بالمئة، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا يصل إلى 2.33 بالمئة.
بترا
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