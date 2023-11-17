فندق باب القصر يقدم لضيوفه تجربة ذوقية مبتكرة بإطلاق فعالية مخصّصة لمأكولات الشوارع والمشروبات الفاخرة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يدعو فندق باب القصر ضيوفه لخوض تجربة ذوقية منقطعة النظير في سوق مأكولات الشوارع والمشروبات الفاخرة، الذي سيقام في حديقة الفندق الخلابة في 18 من نوفمبر الجاري من الساعة 7:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 ليلًا، حيث سيكونون على موعد مع أشهى الأطباق التي تباع عادةً في الشوارع، فضلًا عن المشروبات الفاخرة، و العروض الترفيهية الحية.
وتتوفر هذه التجربة المميزة مقابل 100 درهم إماراتي يمكن استردادها بالكامل من خلال المأكولات والمشروبات اللذيذة المتوفرة في الفعالية، حيث يتم تقسيمها إلى 10 قسائم بقيمة 10 دراهم لكل منها، ويمكن استخدام هذه القسائم في تذوق أشهى النكهات العالمية والمشروبات المنعشة وتتراوح أسعارها ما بين 10 دراهم و50 درهم إماراتي، بالإضافة إلى الاستمتاع بتشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة والتي تتراوح أسعارها ما بين 10 دراهم و20 درهم إماراتي.
وبينما يستكشف الضيوف خليط النكهات المبتكرة التي تجمع ما بين العراقة والحداثة، يمكنهم الاستمتاع بالعرض الموسيقي الرائع للفنان روزاريو الذي سيضفي مزيدًا من السحر على هذه الأمسية الفريدة.
وفي حديثه عن هذه الفعالية المبتكرة، قال السيد إلياس سعد، مساعد المدير التنفيذي مسؤول إدارة الأغذية والمشروبات لدى فندق باب القصر: "يعد سوق مأكولات الشوارع والمشروبات الفاخرة فعالية فريدة لا يجدر تفويتها، حيث تحتفي بتنوع النكهات والثقافات والمجتمعات ووسائل الترفيه حول العالم، مقدمة للضيوف تجربة غنية نابضة بالحياة ضمن أجواء ساحرة في موقعٍ خلاب".
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