مركز النور يطلق تحدي للياقة البدنية بالتعاون مع بنك المصرف

(MENAFN
- Thedoersgroup) يسر مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أن يعلن عن إطلاق "تحدي النور للياقة 30 × 30 – برعاية بنك المصرف - للشركات "، والذي يُقام في المدة ما بين 14 إلى 18 نوفمبر 2023. ويقام التحدي في سياق تحدي دبي للياقة حيث سيشارك بالفعالية مجتمع الشركات معًا في سلسلة من الأنشطة الرياضية، يليها حفل توزيع جوائز كبير لتكريم الفرق الفائزة وداعميها ورعاتها المتفانين.
وسيستضيف مركز النور، الذي يقع في البرشاء 1، فعالية رائعة لمدة خمسة أيام من الأنشطة الرياضية الشيقة، والتي توحد فرق الشركات في روح المنافسة الودية مع دعم قضية أصحاب الهمم.
المباريات الثلاث المميزة خلال هذه الفعالية هي:
بادل تنس
كرة القدم
كرة السلة
وستواجه فرق الشركات بعضها البعض، لإظهار مهاراتهم وعملهم الجماعي والتزامهم بتعزيز الصحة واللياقة البدنية، كل ذلك مع احتضان شعار دبي لهذا الشهر.
وقالت السيدة رانجني رامناث، مديرة مركز النور: "هدفنا هو إلهام الشركات للمشاركة في الأنشطة الرياضية خلال مبادرة تحدي دبي للياقة 30 × 30، تعزيز الاهتمام باللياقة البدنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشيطة. وفي الوقت نفسه، نهدف إلى إظهار دعمنا الثابت الراسخ لأصحاب الهمم."
تحظى الفعالية هذا العام برعاية من بنك المصرف.
كما أعربت السيدة رامناث عن امتنانها قائلة: "نحن نقدر بشدة الدعم الذي تلقيناه هذا العام من بنك المصرف باعتباره الراعي الرئيسي للفعالية. وباعتبارنا أحد أقدم المنظمات غير الربحية في دبي، يسعدنا أن نعترف بالدور المحوري لمجتمع الشركات في تعزيز صحة ورفاهية طلابنا."
وأضافت السيدة رامناث: "نحن ممتنون أيضاً للدعم الذي يقدمه مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، وندعو كافة المجتمع للمشاركة ومساعدة مركزنا في تمكين أصحاب الهمم".
كما تحظى هذه الفعالية بدعم بنك أبوظبي الأول. أما الجهات الراعية الأخرى لهذه الفعالية فهي شركة أرمادا للتوزيع، هيلتون جاردن إن، عصائر العين، وساكشي للإعلان.
وبعد خمسة أيام من المباريات، سينظم النور حفل توزيع جوائز خاص، يرأسه السيد خالد الحليان، رئيس جمعية النور، ويشارك فيه أعضاء فريق النور. وسيتضمن الحفل أيضًا مباراة شاملة تجمع أصحاب الهمم، مع الاحتفاء بالمشاركين والداعمين الذين ساهموا بنجاح هذه الفعالية.
توفر النور خدمات تدخل شاملة متعددة التخصصات تغطي جميع مجالات التنمية، وتتبع نهجًا لمدى الحياة، مع التركيز على ضمان قدر أكبر من الاستقلالية وتحسين نوعية الحياة لطلابنا. يتم تقديم هذه الخدمات من قبل فريق متخصص ذو خبرة محترف من المعلمين والأخصائيين.
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