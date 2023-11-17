متحف زيورخ للفنون.. مقاربة جديدة لتناول الفن في سياق الحروب والنزاعات

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في خريف عام 2022، افتتح متحف زيورخ للفنون معرضًا تتشكل أغلبية معروضاته من أعمال فنيِّة انطباعية استعارها المتحف من مؤسسة إميل بوهرلي. وتعرَّض المتحف بسبب ذلك إلى موجة عالمية من الانتقادات سببها الرئيسي أنَّ بوهرلي كان تاجر أسلحة، وأنَّ الكثير من الأعمال الفنيَّة في مجموعته كان قد اقتناها إبَّان النظام النازيِّ في ظروف غامضة ظلَّت قيد الدراسة لفترة طويلة.

وكان ضلوع المؤسسة في توجيه الفهم العام حول السياق التاريخي للمجموعة سببًا آخرًا للجدل الذي أحاط بالمعرض قبل افتتاحه. وفي ظلِّ إدارة جديدة، يُعيد المتحف اليوم تدشين المعرض تحت عنوان "الفن في سياق الحروب والنزاعات"، في إطار مساعيه إلى فتح فصل جديد في تاريخ هذه المجموعة الفنيَّة، وتجديد نهجه ليُركِّز على السياق الذي ساد وقت الاستحواذ على هذه اللوحات.

وتحدَّثت مديرة المتحف آن ديميستر إلى سويس إنفو (SWI Swissinfo) وشرحت النهج الذي تتبنَّاه في التعاطي مع المجموعة الفنيَّة، والذي يختلف كثيرًا عن النهج الذي تبنَّاه سلفها كريستوف بيكر، وأوضحت ما لمتحف زيورخ من خصوصيات مقارنةً بنظيره في برن، الذي كان عليه أيضًا أن يتعاطى مع قضية بارزة أخرى هي مجموعة غُرليت الفنيَّة .

سويس إنفو: في مقابلة سابقة أُجريت معكِ في عام 2022، قُلت إنَّ العمل الفنِّي يظل تحت رحمة التاريخ بعد وفاة الفنَّان. فهل يعتريك الغضب أحيانًا تجاه إميل بوهرلي ومجموعة أعماله الفنية، بسبب ما ارتكبه بحق الفن ؟

آن ديميستر : أُحاول ألَّا أغضب على أشخاص قضوا نحبهم، فلا فائدة كبيرة تُرجى من ذلك. ولكنني أدرك دائمًا حقيقة أنَّ الفنَّ والتاريخ لا يمكن الفصل بينهما في حالة مجموعة بوهرلي للأعمال الفنية. فالأعمال الفنية في حدّ ذاتها لا ذنب لها، ولكنها شواهد على جرائم واضحة وظلم مبين. وأصبحت أيضًا وثائق تُذكِّر بالفظائع التي ارتكبها النظام النازي.

ومن خلال هذا المعرض، نودُّ إظهار الجانبين: فهذه مجموعة جميلة من روائع فنية استثنائية. ولكنها أيضًا مُحاطة بالجدل. فمن ضمنها أعمال كانت فيما مضى مقتنيات خاصة لأفراد يهود، ولا تزال تلك الحالات موضوع نقاش إلى الآن. وكذلك بعض الأعمال الفنية التي اشتراها إميل بوهرلي برأسماله الخاص، وهو رأسمال تحقَّق جزء كبير منه من بيع الأسلحة لألمانيا النازية.

ما هي الأسباب الدقيقة التي دفعت بوهرلي إلى شراء هذه اللوحات؟

اشترى بوهرلي أعمالاً فنية من الدرجة الأولى وذات جودة استثنائية لفنانين مرموقين. وتراوحت اهتماماته بين أعمال الأساتذة القدامى، ومنحوتات القرون الوسطى وأعمال الحداثة الكلاسيكية المبكرة. وكان يمقت الفن التجريدي. فقد كان في بداياته يرغب عن شراء لوحات بيكاسو، ربما بسبب انتمائه للشيوعية، ولكن قيل لي إنَّه أصبح يشتريها لاحقًا، لأنَّ بيكاسو أصبح جزءًا من المرجعية الفنية في ذلك الوقت. لقد كان بوهرلي شديد السعي وراء الأسماء التي تُشكِّل مرجعية فنية.

لوحة من التناقضات: بورتريه إميل بوهرلي بريشة الرسام النمساوي أوسكار كوكوشا (1886-1980). قد يتساءل المرء كيف اجتمع هذان الاثنان، فبوهرلي كان كارهًا للفن الحديث وكوكوشكا كان لا يتوانى عن إعلان انتمائه إلى اليسار السياسي. لعلَّ الجواب يكمن في أن كليهما كان كارهًا للفن التجريدي. swissinfo

قلَّما لفت متحف زيورخ للفنون الأنظار كما حصل في السنتين الماضيتين. فهل يكون في هذا فرصة أيضًا؟

سيكون ذلك أمرًا غير واقعيّ، فهناك الكثير من المعاناة التي تحيط بهذه المجموعة الفنية. ولكنني أعتقد أن مجموعة بوهرلي أجبرتنا على أن نأخذ دورنا على محمل الجد، وأن نواجه العالم، وألَّا نكون مجرد قصر للفنون الجميلة. علينا أن نكون متحفًا معاصرًا يخوض أيضًا في نقاش المواضيع المؤلمة، ولا يمكنه دائمًا أن يسكن إلى الانسجام.

قبل أسبوع، حدثت انتكاسة عندما استقال جميع أعضاء المجلس الاستشاري العلمي لمؤسستكم.

لولا المجلس الاستشاري لكان هذا المعرض مختلفًا؛ لقد قدَّم لنا ملاحظات لا تقدر بثمن على مدى 12 شهرًا مضت حول مواضيع المعرض وكيفية توجيه الدعوى الفاعلة لحثِّ الجمهور على المشاركة. ولولاه، لربما كنا سنتبنى منظورًا مختلفًا تمامًا. ولكنهم، في نهاية الأمر، شعروا أنَّ بوهرلي لا يزال يحتلُّ جزءًا كبيرًا من بقعة الضوء وأن الضحايا ليسوا في بقعة الضوء كما يجب. ونحن نحترم ذلك، ولكننا نرى الأمور بطريقة مختلفة.

كانت إحدى نقاط الانتقاد التي قدَّمها أيضًا المجلس الاستشاري هي أنه يمكن النظر إلى اللوحات دون تدخل، وأن السياق التاريخي الذي انبثقت منه هذه اللوحات لم يبرز بالقدر الكافي.

من واجبنا كمتحف أن نشرح سياق هذه اللوحات. ولكننا نُعرض عن حجبها بطبقات من المعلومات أو تغطيتها فقط لجعلها أكثر وضوحًا. نودُّ أن نعطي هذه الأعمال متنفَّسًا وأن نجعلها أيضًا قادرة على الظهور كأعمال فنية.

برأينا، فإنَّ التاريخ لا يُمكن تجنبه في معرضنا، ولذلك فهو يبدأ عمدًا بلوحة جميلة، ولكنها أيضًا لها تاريخ معقَّد ومؤلم، وهي رسم لإيرين كاهين دانفير بريشة رونوار. نودُّ أن نُتيح للزوَّار أن ينظروا إلى هذه اللوحة باعتبارها تحفة فنية انطباعية.

"تاريخ المستفيدين": لماذا استقال المجلس الاستشاري العلمي؟

قبل أسبوع واحد من افتتاح المعرض، استقال المجلس الاستشاري العلمي- بعد إصدار العديد من البيانات الداخلية. وكان المجلس بجميع أعضائه رجالًا ونساءً قد انتقدوا حقيقة أن المعرض لا يزال يركِّز بشكل قوي على شخص إميل كموضوع رئيسي للمعرض. وفي رأي المجلس، يقوّض المعرض الجديد موقف ضحايا الأحداث السياسية التي انتهزها بوهرلي لصالحه كرجل أعمال وجامع للتحف الفنية.

وقدَّم المجلس حججًا بأن حياة الأصحاب السابقين للأعمال لا تلقى التقدير الذي يليق بها. ويركِّز المعرض على "تاريخ المستفيدين" بدلًا من تسليط الضوء على الشخصيات التي لها إسهامات جوهرية في صياغة الحداثة من خلال دعمها للفنانين.

ويرى المجلس أيضًا أن المعرض لا يُقدِّم تفاصيل كافية عن سياسة الإبادة التي انتهجها حكم الاشتراكية الوطنية، والتي تعد جزءًا أساسيًّا من تاريخ المجموعة. ولا يُظهر سياسة سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية. وتقول ستيفاني مارر، العضوة في المجلس الاستشاري: "إنَّ المعرض لا يزال صامتًا أيضًا عن دور سويسرا كنقطة مركزية لإعادة تحميل الأعمال المنهوبة أو الأعمال المباعة نتيجة للهروب".

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ولكن ينبغي لهم أيضًا أن يتعلموا أن وراء هذه اللوحة حياة مليئة بالحرب والخسارة والموت- عائلة إيرين كاهين دانفير قتلت بأكملها في معسكرات الاعتقال، وكان النازيون قد صادروا صورتها هذه. وبعد أن انتهت الحرب، أُعيدت اللوحة إليها ثُمَّ باعتها لبوهرلي في عام 1949.

كيف تمكنتم من عرض هذا؟

حتى بعد القاعة الأولى، هناك مسار محدَّد مُسبقًا عبر المعرض؛ وعلى الزوَّار أن يمروا عبر أشرطة فيديو على بيانات مُسجَّلة عن المعرض، وعبر القاعة التي تتحدث عن مصير الأفراد اليهود من هواة جمع الأعمال الفنية، وكذلك عبر القاعة التي تتناول رحلة الأعمال الفنية من مصدرها حتَّى تاريخه.

لوحة "إيرين الصغيرة" بريشة بيير أوغست رونوار (1880). © Keystone / Ennio Leanza

وفي النهاية يدخل الزوَّار قاعة يُمكن لهم التعبير فيها عن آرائهم الخاصة.

أنا مهتمَّة بجمع الآراء، ونتشوَّق أنا وفريقي إلى ذلك. لدينا أيضًا جلسة أسبوعية نودُّ من خلالها التحدث مباشرة مع الجمهور. ما هي القضايا التي تشغلهم؟ وما هي المخاوف التي يطرحونها؟ هذا المعرض ليس نقطة النهاية بالنسبة إلينا: ما هي الدروس المستفادة منه في المراحل التالية للمعرض؟ وكيف يجب أن يتغير؟

ولا نسعى إلى إرضاء الجميع. ولن يكون بإمكاننا الردُّ على جميع ما يُطرح. ولكننا نريد أن نفهم أي النقاشات تعتبر مهمة بالنسبة إلى زوارنا. وسنواصل توجيه الدعوات إلى الخبراء. ولو كان بإمكاننا العودة إلى الماضي، لكنَّا وجَّهنا فورًا دعوة أخرى إلى المجلس الاستشاري. دون أدنى شكٍّ ودون تردد.

إلى أي حدٍّ يلقي الجدل حول بوهرلي بظلاله على متحف زيوخ للفنون؟

أتردد في الإجابة. فأنا أُقيم في سويسرا منذ عام. وكمهاجرة جديدة، عليّ أن ألتزم حدا أدنى من التحفظ. ولكنني أعتقد أن مجموعة بوهرلي هي "pars pro toto" [أي مجاز مرسل باللاتينية] وترمز إلى أكثر بكثير من هذه المجموعة.

تحفة فنية على الجدار: زائرة وزائر يتأملَّان في لوحة كلود مونيه "Le Bassin aux nymphéas، le soir" (بركة زنبق الماء، في المساء، حوالي 1916 إلى 1922). © Keystone / Ennio Leanza

ولا ينفكُّ الناس يقولون لي إنَّها قد تكون نوعًا من أحجار الشحذ لزيادة الترويج لتاريخ سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية. وقال لي الكثير من الأشخاص الذين تحدثت إليهم إنَّنا ندخل في مرحلة جديدة من إحياء الذكرى يكون فيها دور سويسرا موضعًا للمزيد من التشكيك.

والسؤال المطروح لا يتعلَّق كثيرًا بمفهومي الذنب أو البراءة، ولكن ربما يكون السؤال عن المعنى الذي كان يحمله الحياد ذلك الوقت. وما معنى أن تكون محايدًا سياسيًا، في سياق حرب عالمية، وأن تواصل التجارة مع الجميع؟ ولكن للإجابة، يلزم إجراء نقاشات خارج المتحف تتعلق بالأبحاث القائمة حاليًّا.

... والقضية الساخنة التي تلفُّ تاريخها: يُكرِّس المعرض قاعة كاملة للأعمال الفنية ذات التاريخ المثير للجدل، ويسلِّط الضوء على قصصٍ لأفراد يهود من جامعي التحف الفنيَّة الذين تعرَّضوا للنهب أو مصادرة مقتنياتهم على أيدي النازيين، أو الذين اضطروا لبيعها مُكرَهين فقط لكي يتمكَّنوا من تمويل رحلة هروبهم من ألمانيا- وضمان الحد الأدنى من سبل المعيشة في المنفى. © Keystone / Ennio Leanza

أنتِ الآن تتحدثين عن النقاش العام، ولكن هناك أيضًا نوع من العلاقة الدبلوماسية مع مؤسسة بوهرلي وجمعية زيورخ للفنون (Zürcher Kunstgesellschaft ). فهل وُضعتْ أي شروط في هذا الإطار؟

لم تفرض مؤسسة بوهرلي أي قيود علينا. يجب أن تظل المجموعة كاملة معًا، ولكننا لدينا الحرية في التنسيق. وكان هذا تطورًا واضحًا- ولكنني لا أرغب في إصدار حكم مسبق على الحقائق. فمن غير مؤكد ما ستُفضي إليه أبحاث تقصِّي المصدر التي يجريها الفنان المؤرخ رافائيل غروس، الذي كُلِّف بمراجعة أصول هذه اللوحات.

هل يُمكننا أن نتوقع نموذجًا مشابهًا لنموذج برن- حيث يُصار إلى إعادة الأعمال إلى أصحابها الشرعيين عند وجود شكٍّ حولها؟

نحن نحترم كثيرًا العمل الذي قام به متحف برن للفنون، ولكنني أعتقد أن هناك فارقًا كبيرًا بين الوضع فيه ووضعنا. فمتحف بيرن للفنون هو المالك للأعمال المشكوك في أمرها. أمَّا نحن فلسنا المالكين في حالة مجموعة بوهرلي للأعمال الفنية. وهذا ليس عذرًا، ولكنها الحقيقة.

وقد وضعنا استراتيجية جديدة لأبحاث تحديد المصدر للمجموعة التي نملكها في مارس 2023. وبالنسبة إلى الأعمال في المجموعة التي نملكها، فأنَّ الظروف والاستراتيجية واضحة- ولكنَّها ليست واضحة بعد بالنسبة إلى مجموعة الأعمال الفنية المملوكة لمؤسسة بوهرلي.

يُقابل الزوار عند مدخل المعرض بمجموعة متنوعة من وجهات النظر حول المجموعة. حيث يُعبِّر نساء ورجال من المؤرخين والعلماء والسياسيين وممثلين عن الجالية اليهودية السويسرية، في فيديوهات عن آراء متباينة حول كيفية تعامل المتحف مع هذا "الإرث المَشُوب"، وفقًا لتعبير المؤرخ السويسري إريخ كيلَّر. © Keystone / Ennio Leanza

تحرير: بنيامين فون فيل وإدواردو سيمانتوب

ترجمة: ريم حسونه

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