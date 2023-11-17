الصفدي يشارك بالدورة الـ 19 لحوار المنامة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لحوار المنامة، الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، وينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
ويتحدث الصفدي، صباح يوم غد السبت، في جلسة حوارية بعنوان "الحرب، والدبلوماسية وخفض التصعيد".
كما سيلتقي عددا من نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الدورة .
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