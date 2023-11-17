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أكسيوس: مشرعون ديمقراطيون يطالبون بايدن بالضغط لإدخال الوقود إلى غزة

11/17/2023 8:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي إن أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي طالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول شحنات الوقود إلى قطاع غزة.


وشدد المشرعون الديمقراطيون في رسالة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الحاجة إلى تزويد مجموعات الإغاثة في غزة بالوقود عبر المنظمات الدولية.

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