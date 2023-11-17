أكسيوس: مشرعون ديمقراطيون يطالبون بايدن بالضغط لإدخال الوقود إلى غزة

أكسيوس: مشرعون ديمقراطيون يطالبون بايدن بالضغط لإدخال الوقود إلى غزة
التاريخ
11/17/2023 8:10:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي إن أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي طالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول شحنات الوقود إلى قطاع غزة.
وشدد المشرعون الديمقراطيون في رسالة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الحاجة إلى تزويد مجموعات الإغاثة في غزة بالوقود عبر المنظمات الدولية.
MENAFN17112023000208011052ID1107446548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.