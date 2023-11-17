رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة إلى“مناطق أخرى”

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة“إلى مناطق أخرى”.

وقال هليفي، اليوم الجمعة، خلال تفقد القوات في غزة“نحن نقترب من تفكيك المنظومة العسكرية في شمال قطاع غزة. وبقدر ما يعنينا الأمر، سوف نستمر في مناطق أخرى”.

وأضاف“على الرغم من أنه ما زال هناك عمل يتعين إتمامه، فإننا نقترب منه بنجاح”.

وتابع أنه يتعين القضاء على قادة حركة المقاومة الإسلامية“حماس” بشكل منهجي وتدمير بنيتها التحتية. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم استهداف الكثير والكثير من المناطق.

وحتى الآن، ركزت القوات البرية الإسرائيلية على الجزء الشمالي من قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة. غير أن خبراء يتوقعون توسيعا محتملا للعمليات في الجنوب أيضا، حيث إن هناك بالفعل غارات جوية متكررة.

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري قد صرح مؤخرا أن حركة حماس فقدت السيطرة في شمال قطاع غزة.