مصدر فلسطيني: انفراجة في مفاوضات هدنة غزة قد تؤدي لإعلان اتفاق خلال 48 ساعة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-قال مصدر فلسطيني مطلع على مجريات الوساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة ((حماس)) إن هناك ((انفراجة)) مؤخراً قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة.





وأضاف المصدر الذي تحدث لـ((وكالة أنباء العالم العربي)) (AWP) لكنه طلب عدم التصريح باسمه أن هناك بالفعل اتفاقاً على صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و((حماس))، في إطار المساعي الرامية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ ستة أسابيع، لكنه أشار إلى أن صعوبة التواصل على الأرض بين حركة ((حماس)) وجهات فلسطينية أخرى تتسبب في تأخير الإعلان.





وقال: ((هناك توافق بين (حماس) وإسرائيل على كل تفاصيل عملية التبادل ويتبقى فقط إعلان موعد التنفيذ)).





وشرح المصدر المقرب من المفاوضات كيف ستجرى الصفقة على وجه التحديد، فأشار إلى اتفاق على أن تفرج ((حماس)) أولاً عن عدد من مزدوجي الجنسية وعمال أجانب، على أن يلي ذلك في اليوم التالي إطلاق سراح قسم من النساء والأطفال المحتجزين لدى الحركة.





وفي اليوم الثالث، تخلي ((حماس)) سبيل بقية النساء والأطفال، وتتعهّد بتسليم قائمة بأسماء جميع المحتجزين من غير العسكريين الإسرائيليين.





في المقابل، يقول المصدر إن إسرائيل ستلتزم بالإفراج عن نساء وأطفال فلسطينيين تعتقلهم في سجونها في اليوم الثاني للتهدئة الإنسانية، أو ما تسميه إسرائيل ((وقف إطلاق النار التكتيكي)).





وأضاف: ((كما تلتزم إسرائيل بإدخال وقود بشكل يومي من بداية إعلان التهدئة عبر وكالة الأونروا لجهات وعمليات محددة ضمن الاتفاق والرقابة الإسرائيلية)).





وأشار أيضاً إلى أن عدداً من الفرنسيين المحتجَزين سيكونون ضمن المفرَج عنهم في المرحلة الأولى.