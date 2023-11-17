1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 279 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم منها 116 مبايعة للأراضي بقيمة 664.19 مليون درهم و163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 363.68 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35.4 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24.92 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 294.93 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 11.81 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 12.8 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26.2 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني وأخيرا مبايعة بقيمة 12.3 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 62.84 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 71.03 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 15.29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 158.33 مليون درهم منها 19 رهن أراضي بقيمة 21.96 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 136.37 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.24 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 30.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 13.32 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 3.62 مليون درهم.





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