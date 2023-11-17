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ضربة جديدة لريال مدريد..الملكي يؤكد خطورة إصابة نجمه الفرنسي كامافينغا

11/17/2023 8:00:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرّض لاعب وسط ريال مدريد الاسباني، الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا، لقطع في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، حسب ما كشف النادي الملكي الجمعة.

وجاء في بيان ريال على موقعه الرسمي "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إدواردو كامافينغا من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من قطع في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، نترقّب المزيد من التطورات".

وتعرّض كامافينغا (21 عامًا) للاصابة خلال حصة تدريبية مع المنتخب الفرنسي الاربعاء قبل ان يترك معسكر "الديوك" متجهًا الى مدريد للخضوع للاختبارات.

ولم يكشف ريال عن مدة غيابه عن الملاعب والتي من المتوقع ان لا تقل عن شهرين حسب التقديرات الاولية. وبالتالي سيغيب كامافينغا عن مباريات عدّة في الدوري الاسباني، ناهيك عن الجولتين الاخيرتين من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب كامافينغا عن مواجهتي منتخب بلاده امام ضيفته جبل طارق السبت في نيس ومضيفته اليونان الثلاثاء المقبل في الجولتين الاخيرتين من تصفيات كأس أوروبا 2024.

وينضم كامافينغا الى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين في "ميرينغي" والتي تشمل مواطنه أوريليان تشواميني الذي اصيب في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدر ميليتاو.


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