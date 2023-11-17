إسرائيل توافق على دخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة



صرح مسؤول إسرائيلي بارز بأن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميا من خلال معبر رفع المصري إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة وأنظمة المياه والصرف الصحي .









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