إسرائيل توافق على دخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة

إسرائيل توافق على دخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة
التاريخ
11/17/2023 8:00:33 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
صرح مسؤول إسرائيلي بارز بأن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميا من خلال معبر رفع المصري إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة وأنظمة المياه والصرف الصحي .
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