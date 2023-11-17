رابطة الدوري الإنجليزي تخصم 10 نقاط من رصيد ايفرتون لخرقه القواعد المالية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خصم 10 نقاط من رصيد ايفرتون لخرقه القواعد المالية للدوري الممتاز، حسب ما أعلن النادي الجمعة.

وأحال الدوري الإنجليزي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بموسم 2021-2022. وكشف النادي في بيانه انه ينوي استئناف العقوبة.

وقال الدوري الإنجليزي في بيان "اعترف النادي بأنه انتهك معايير القواعد المالية للفترة المنتهية في موسم 2021/22، لكن مدى الانتهاك بقي موضع خلاف".

ويُسمح لأندية النخبة بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه استرليني (127 مليون دولار) كحد أقصى على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات.

ومني إيفرتون بخسائر على مدى خمس سنوات متتالية، تجاوز إجماليها 430 مليون جنيه استرليني خلال تلك الفترة.

كان من الممكن تغريم إيفرتون أو فرض حظر على الانتقالات، لكنّ رابطة الدوري أكدت عقوبة حسم النقاط وهي الاقصى في تاريخ برميرليغ والتي ستشهد تراجع فريق المدرب شون دايش إلى المركز 19 في الترتيب العام، بفارق الاهداف فقط عن بيرنلي متذيّل الترتيب.

من جهته، قال إيفرتون في بيانه "يعتقد النادي أن اللجنة فرضت عقوبة رياضية غير متناسبة وغير عادلة على الإطلاق".

وتابع "يؤكد إيفرتون أنه كان منفتحًا وشفافًا في المعلومات التي قدمها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأنه احترم دائمًا نزاهة العملية".

وأضاف: "لا يعترف النادي بالنتيجة التي فشلت في ترجمة أقصى قدر من حسن النية.

وأردف:"إن قسوة وشدة العقوبة التي فرضتها اللجنة ليست انعكاسًا عادلاً أو معقولًا للأدلة المقدمة".

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