الأهلي والوداد يتنافسان على لقب أفضل نادٍ في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة المختصرة للأندية المرشحة للقب أفضل ناد في قارة إفريقيا.

وقال "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الجمعة، إن القائمة المختصرة تضم الأهلي المصري، والوداد المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، ويانغ أفريكانز التنزاني، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة على حساب الوداد المغربي، إذ انتهت مباراة الذهاب في القاهرة 2/1، قبل أن يتعادل إيابًا بنتيجة 1/1، ويحسم اللقب 11 في تاريخه.

رباعي الأهلي ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا

وعلى مستوى اللاعبين، جاء في قائمة الاتحاد الإفريقي المختصرة على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء عن عام 2023، رباعي الأهلي المصري، علي معلول وبيرسي تاو، ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي.

ووفقاً لحساب "كاف"، فإن القائمة ضمت 10 لاعبين، كالتالي:



أمين محيوس وزين الدين بالعيد "الجزائر"، فيستون مايلي "الكونغو الديمقراطية"، محمود كهربا ومحمد الشناوي "مصر"، يحيى عطية الله ويحيى جبران "المغرب"، بيتر شالوليلي "نامبيا"، بيرسي تاو "جنوب إفريقيا"، علي معلول "تونس".

المغرب على رأس القائمة المختصرة للمنتخبات المرشحة للقب الأفضل

وبالنسبة للمنتخبات المرشحة للقب الأفضل في إفريقيا عن عام 2023، قال "كاف"، إن القائمة المختصرة تضم المغرب، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وموريتانيا، والسنغال.

وكان منتخب المغرب نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم في نسخته الأخيرة التي أقيمت في قطر، بعد الخسارة من كرواتيا.

وتفوق منتخب المغرب على منتخبات كبيرة في أوروبا مثل إسبانيا في دور الـ 16 والبرتغال في الدور ربع النهائي، بجانب بلجيكا في مرحلة المجموعات، بينما توج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب مصر بجانب فوزه ببطاقة التأهل لكأس العالم بعد الفوز على مصر أيضاً.

وتقام حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

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