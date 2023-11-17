الأهلي والوداد يتنافسان على لقب أفضل نادٍ في إفريقيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة المختصرة للأندية المرشحة للقب أفضل ناد في قارة إفريقيا.
وقال "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الجمعة، إن القائمة المختصرة تضم الأهلي المصري، والوداد المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، ويانغ أفريكانز التنزاني، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.
وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة على حساب الوداد المغربي، إذ انتهت مباراة الذهاب في القاهرة 2/1، قبل أن يتعادل إيابًا بنتيجة 1/1، ويحسم اللقب 11 في تاريخه.
رباعي الأهلي ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا
وعلى مستوى اللاعبين، جاء في قائمة الاتحاد الإفريقي المختصرة على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء عن عام 2023، رباعي الأهلي المصري، علي معلول وبيرسي تاو، ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي.
ووفقاً لحساب "كاف"، فإن القائمة ضمت 10 لاعبين، كالتالي:
أمين محيوس وزين الدين بالعيد "الجزائر"، فيستون مايلي "الكونغو الديمقراطية"، محمود كهربا ومحمد الشناوي "مصر"، يحيى عطية الله ويحيى جبران "المغرب"، بيتر شالوليلي "نامبيا"، بيرسي تاو "جنوب إفريقيا"، علي معلول "تونس".
المغرب على رأس القائمة المختصرة للمنتخبات المرشحة للقب الأفضل
وبالنسبة للمنتخبات المرشحة للقب الأفضل في إفريقيا عن عام 2023، قال "كاف"، إن القائمة المختصرة تضم المغرب، وغينيا الاستوائية، وغامبيا، وموريتانيا، والسنغال.
وكان منتخب المغرب نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم في نسخته الأخيرة التي أقيمت في قطر، بعد الخسارة من كرواتيا.
وتفوق منتخب المغرب على منتخبات كبيرة في أوروبا مثل إسبانيا في دور الـ 16 والبرتغال في الدور ربع النهائي، بجانب بلجيكا في مرحلة المجموعات، بينما توج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب مصر بجانب فوزه ببطاقة التأهل لكأس العالم بعد الفوز على مصر أيضاً.
وتقام حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.
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