11.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 11.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2421 مبايعة بقيمة 9.32 مليار درهم منها 492 مبايعة للأراضي بقيمة 4.78 مليار درهم و1929 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.54 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 201.82 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 142 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 132.95 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 1.04 مليار درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 80 مبايعة بقيمة 82.24 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 1.99 مليار درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 143.5 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50.7 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 288 مبايعة بقيمة 276.54 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 141 مبايعة بقيمة 290.56 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 413.81 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.41 مليار درهم منها 66 رهن أراض بقيمة 143.76 مليون درهم و500 رهن فلل وشقق بقيمة 1.27 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 130 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 108 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 143 هبة بقيمة 706.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 103.4 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 65.12 مليون درهم.



