أرق أميركي بسبب أوكرانيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جيك سوليفان، في مقابلة صحفية، إن "تراكم الأفكار حول أوكرانيا في رأسه، يمنعه من النوم ويزيد من حدة الأرق لديه".

وخلال مقابلة مع مجلة Puck، تم سؤال سوليفان بخصوص ما الذي يبقيه مستيقظا في الليل، فرد بالقول: "من الواضح أن الأفكار حول ضرورة دعم أوكرانيا في إجراءاتها لتحقيق أهدافها... أنا أرقد وأفكر في كيفية حماية منظومة الطاقة في أوكرانيا. كل هذا يساهم في الأرق الذي أعاني منه".

وأشار سوليفان إلى وجود أمور أخرى تمنعه من النوم، ومن بينها الأفكار المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط والأحداث المحتملة غير المتوقعة.

وأضاف المستشار: "7 أكتوبر (هجوم حماس على إسرائيل) كان حدثا غير متوقع... وبدأت اسأل نفسي، واستفسر من فريقي، كل يوم، كل ليلة: ما هو الحدث المحتمل التالي؟".