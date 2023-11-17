أرق أميركي بسبب أوكرانيا

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- Khaberni) خبرني - قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جيك سوليفان، في مقابلة صحفية، إن "تراكم الأفكار حول أوكرانيا في رأسه، يمنعه من النوم ويزيد من حدة الأرق لديه".
وخلال مقابلة مع مجلة Puck، تم سؤال سوليفان بخصوص ما الذي يبقيه مستيقظا في الليل، فرد بالقول: "من الواضح أن الأفكار حول ضرورة دعم أوكرانيا في إجراءاتها لتحقيق أهدافها... أنا أرقد وأفكر في كيفية حماية منظومة الطاقة في أوكرانيا. كل هذا يساهم في الأرق الذي أعاني منه".
وأشار سوليفان إلى وجود أمور أخرى تمنعه من النوم، ومن بينها الأفكار المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط والأحداث المحتملة غير المتوقعة.
وأضاف المستشار: "7 أكتوبر (هجوم حماس على إسرائيل) كان حدثا غير متوقع... وبدأت اسأل نفسي، واستفسر من فريقي، كل يوم، كل ليلة: ما هو الحدث المحتمل التالي؟".
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