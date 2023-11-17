تساهل مخجل من حكم المباراة ..شجار ميسي في ليلة سقوط الأرجنتين أمام الأوروغواي

خطف الشجار العنيف لنجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي الأضواء في ليلة سقوط منتخب بلاده الأرجنتين امام الأوروغواي بثنائية " 2-0 " في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فجر الجمعة.

ولم تكن الأمسية التي يتمناها نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، الذي قدم العديد من اللمحات الفنية خلال اللقاء، وصنع بعض الفرص لزملائه، لكن المشهد الأبرز كان عندما اشتبك مع منافسيه، وتسبب بنفسه في هجمة مرتدة كلفت الهدف الثاني في شباك منتخب بلاده.

إذ قفز ميسي عند الدقيقة الـ20 للدفاع عن زميله رودريغو دي بول عندما دخل هو مدافع الأوروغواي ماتياس أوليفيرا في شجار ساخن، قام بدفعه في صدره بمرفقه، ثم أمسكه من حنجرته بيده، لكن الحكم لم يمنح اللاعبين بطاقات صفراء أو حمراء، وتم استئناف اللعب"وكان تساهل حكم المباراة محل تساؤلات "





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