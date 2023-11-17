صدارة الهدافين.. رونالدو يطيح بلوكاكو من عرش القمة

لعب الأسطورة كريستيانو رونالدو دوراً في حفاظ منتخب بلاده البرتغال، على العلامة الكاملة بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، بعدما قاده للفوز على ليشتنشتاين (2-0).

ووقع صاحب الـ 38 عاماً على أول أهداف المباراة، التي أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية، واستطاع رونالدو الوصول إلى عاشر أهدافه في التصفيات، ليعتلي صدارة قائمة الهدافين بالتساوي مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

وعزز كريستيانو رونالدو رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخبات عبر وصوله إلى هدفه رقم 128 على مدار مسيرته الدولية، خلال 204 مباريات، كما بلغ رونالدو 46 هدفاً في 50 مباراة منذ بداية عام 2023، فيما صنع 12 مع النصر والمنتخب البرتغالي.

يذكر أن منتخب البرتغال ضمن التأهل إلى بطولة يورو 2024 بتصدره المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة، محققاً 9 انتصارات في 9 جولات.

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