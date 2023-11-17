فخر وجليل والتبر تتصدر المشهد في سباق أبو ظبي للفروسية

تصدرت خيول المدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس كونور بيسلي، المشهد في مضمار نادي أبو ظبي للفروسية، بتحقيق ثلاثية "هاتريك" في الحفل الثاني للموسم الجديد (من 6 أشواط)، الذي أقيم أمس ، وخصصت للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، بإجمالي جوائز 470 ألف درهم.

شهد الحفل وتوج الفائزين معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة المهندس علي الشيبة مدير عام نادي أبو ظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وخلود النعيمي ممثل "الوطنية للأعلاف".

وفاز الجواد "فخر" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة كونور بيسلي بجائزة الشوط الأول لمسافة 1200 متر "تكافؤ"، على لقب "البثنة" البالغ جوائزه 80 ألف درهم، محققاً 1:17:43 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للثنائي عبر الجواد "جليل" لإسطبلات بن شهوات للخيول العربية بحصد جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، في "سباق للمبتدئة" من الخيول العربية الأصيلة "انتاج الإمارات"، على لقب "البادية" البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، محققاً 1:33:85 دقيقة.

وحقق المهر "التبر" لسعود علي عرار الظاهري الثلاثية للحضرمي وبيلي في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب "الخير" البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، محققاً 1:31:98 دقيقة.

وخطف المهر "بهوان" لمنصور علي سليمان الشامسي، بإشراف عادل مشاحي، وقيادة باتريك دوبس، صدارة الشوط الرابع والرئيسي لمسافة 1600 متر "شروط" على لقب "القور" البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، محققاً 1:44:81 دقيقة.

وأهدى "إي أس مدواخ" مالكته ليلى محمد المرزوقي وقيادة أدرى دو فريز، لقب الشوط الخامس لكأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1600 متر "تكافؤ" البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، محققاً 1:45:65 دقيقة.

وأبهر "أسوان" لتوفيق سعيد علي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة بيرناردو بينيرو، الحضور باستعراض متميز منحه لقب الشوط السادس والختامي المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر على لقب "الحيل"، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم محققاً 1:35:70 دقيقة.

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