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فرضت العقوبات عليه بعد تحقيق شامل ..إيقاف سيمبسون لاعب كارديف السابق بسبب سلوك عنصري

11/17/2023 7:30:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الليلة الماضية إنه عاقب المدافع جاك سيمبسون لاعب نادي كارديف سيتي السابق بالإيقاف لست مباريات إلى جانب غرامة مالية بعد اعترافه بتوجيه عبارات عنصرية إلى أحد زملائه في الفريق.

وقعت هذه الأحداث خلال جولة كارديف سيتي في البرتغال قبل انطلاق الموسم الحالي.

وغادر سيمبسون لاعب جلاسجو رينجرز السابق فريق كارديف سيتي في أغسطس
الماضي وظل لاعبا حرا حتى الآن.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي في بيان إنه فرض أيضا غرامة مالية على سيمبسون تبلغ قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني (9932 دولارا) وسيخضع اللاعب لدورة تثقيفية.

وجاء في البيان أيضا "أقر جاك سيمبسون بالتهم التي وجهت إليه وفرضت العقوبات عليه بعد التحقيق معه."

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