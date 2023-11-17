ضمن تصفيات أوروبا 2024.. جرحى واعتقالات عقب اشتباكات عنيفة في بلغاريا

تعرّض ما لا يقل عن 33 شرطيًا و24 مشجعًا للإصابة بعد مواجهات عنيفة وقعت على هامش مباراة بلغاريا والمجر التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الجمعة.

وقالت المتحدثة بإسم مركز الطوارئ كاتيا سونغارسكا لوكالة فرانس برس "خضع 24 جريحاً للفحص، من بينهم سبعة نقلوا إلى المستشفى بسبب صدمات في الرأس وكسور في الساقين والأذرع والعديد منهم تعرضوا للغاز برذاذ الفلفل".

وقال ستيفان إيفانوف، نائب رئيس مديرية شرطة صوفيا في مؤتمر صحافي، إن "عدد رجال الشرطة المصابين 33، وبعضهم مصابون بجروح خطيرة ونقلوا إلى المستشفى".

وأضاف أنه تم اعتقال 33 مشجعاً الليلة الماضية وأن الاعتقالات مستمرة، منددا بالعنف الذي وصفه على أنه "انتهاك غير مسبوق للنظام العام وسط عنف شديد يشكل خطرا كبيرا".

وسبق ان أمر الاتحاد الأوروبي "ويفا" باقامة المباراة خلف أبواب مغلقة بعد طلب من الاتحاد البلغاري الذي كان يخشى حدوث مشاكل محتملة بعد دعوة الجماهير لاحتجاج كبير ضد الاتحاد البلغاري ورئيسه لمدة 18 عاما بوريسلاف ميهايلوف.

وانتقد رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف أعمال العنف وقال إنه سيتشاور مع الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن تقييمه حول تنظيم المباراة وقرار إغلاق الملعب أمام الجماهير.

وقال دينكوف للصحافيين "شهدنا بالأمس مشاهد عنف قبيحة. السبب الرئيسي لها هو الإدارة طويلة الأمد للاتحاد البلغاري لكرة القدم والتي أدت إلى تراجع الكرة البلغارية، دون أي آفاق للتطور".

وأقال رئيس الوزراء نائب وزير الداخلية ستويان تيميلاكييف بعد تسليط الضوء على فجوة كبيرة في الأمن يتمثل في جمع المشجعين المناوئين في مكان واحد. كما أمر بالتحقيق في تصرفات الشرطة بعد أن قال المشجعون إنهم تعرضوا للضرب ظلما على يد الشرطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز