الإمارات تصدر قانوناَ اتحادياَ جديداً بشأن المعاشات يُطبَّق على الموظفين والعاملين المواطنين الجدد

الإمارات تصدر قانوناَ اتحادياَ جديداً بشأن المعاشات يُطبَّق على الموظفين والعاملين المواطنين الجدد
التاريخ
11/17/2023 7:30:15 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تعلن عن صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن المعاشات والذي يُطبَّق على الموظفين والعاملين المواطنين الجدد الذين سينضمون لسوق العمل لأول مرة ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون في الجهات المشتركة لدى الهيئة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN17112023000110011019ID1107446389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.