الإمارات تصدر قانوناَ اتحادياَ جديداً بشأن المعاشات يُطبَّق على الموظفين والعاملين المواطنين الجدد

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تعلن عن صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن المعاشات والذي يُطبَّق على الموظفين والعاملين المواطنين الجدد الذين سينضمون لسوق العمل لأول مرة ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون في الجهات المشتركة لدى الهيئة.

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