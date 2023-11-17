رئيس مجلس النواب يهنئ سلطنة عمان بذكرى العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقيتي تهنئة إلى الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، و الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لسلطنة عمان.
وأشاد رئيس مجلس النواب في برقيتي التهنئة، بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، في ظل الرعاية والاهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .
وثمن ما تشهده علاقات التعاون في مختلف المسارات من تطور وتميز، مؤكدًا الدعم النيابي لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يسهم في تلبية طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين، والمصالح المشتركة. داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على معاليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب العماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى السفير فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين.
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