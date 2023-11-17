رئيس مجلس النواب يهنئ سلطنة عمان بذكرى العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقيتي تهنئة إلى الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، و الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لسلطنة عمان.

وأشاد رئيس مجلس النواب في برقيتي التهنئة، بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، في ظل الرعاية والاهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .

وثمن ما تشهده علاقات التعاون في مختلف المسارات من تطور وتميز، مؤكدًا الدعم النيابي لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يسهم في تلبية طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين، والمصالح المشتركة. داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على معاليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب العماني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى السفير فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين.