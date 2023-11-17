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رئيس مجلس النواب يهنئ المملكة المغربية بذكرى يوم الاستقلال

11/17/2023 7:21:33 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقيتي تهنئة إلى
الدكتور راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وإلى النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمّنهما خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والروابط المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة .

وأعرب عن بالغ الاعتزاز بما تشهده العلاقات الثنائية من تصاعد مستمر، متمنيًا المزيد من التطور والازدهار بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مؤكدًا الدعم البرلماني المشترك للدفع بكافة مسارات التعاون والتكامل والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى مصطفى بنخيي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين.

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