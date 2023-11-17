رئيس مجلس النواب يهنئ المملكة المغربية بذكرى يوم الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقيتي تهنئة إلى
الدكتور راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وإلى النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمّنهما خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة.
وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والروابط المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة .
وأعرب عن بالغ الاعتزاز بما تشهده العلاقات الثنائية من تصاعد مستمر، متمنيًا المزيد من التطور والازدهار بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مؤكدًا الدعم البرلماني المشترك للدفع بكافة مسارات التعاون والتكامل والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى مصطفى بنخيي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين.
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