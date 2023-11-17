الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 15:13
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات اليوم الجمعة عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة "براكة للطاقة النووية" لصالح شركة "نواة للطاقة"، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أصبحت شركة "نواة للطاقة" مفوضة بتشغيل الوحدة الرابعة من المحطة على مدى الأعوام الستين المقبلة.
وقال السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن إصدار الترخيص للوحدة الرابعة تعني أن "نواة" قادرة على التجهيز للتشغيل وتحميل الوقود والبدء بالتشغيل التدريجي وصولاً إلى التشغيل التجاري للمحطة، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة بتحميل الوقود بنهاية السنة الجارية أو بداية السنة القادمة حسب الجدول الحالي.
وأجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل، والذي تضمن تقييمًا شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة فيمن يتعلق بالأمن والأمان النوويين وحظر الانتشار النووي.
وشملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها، كما تضمّنت مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.
كانت الهيئة أصدرت في فبراير 2020 ومارس 2021 ويونيو 2022 رخص التشغيل للوحدات الأولى والثانية والثالثة على التوالي لمحطة "براكة للطاقة النووية".
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