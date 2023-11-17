الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 15:13



أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات اليوم الجمعة عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة "براكة للطاقة النووية" لصالح شركة "نواة للطاقة"، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.





وبموجب الرخصة، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أصبحت شركة "نواة للطاقة" مفوضة بتشغيل الوحدة الرابعة من المحطة على مدى الأعوام الستين المقبلة.





وقال السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن إصدار الترخيص للوحدة الرابعة تعني أن "نواة" قادرة على التجهيز للتشغيل وتحميل الوقود والبدء بالتشغيل التدريجي وصولاً إلى التشغيل التجاري للمحطة، حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة بتحميل الوقود بنهاية السنة الجارية أو بداية السنة القادمة حسب الجدول الحالي.





وأجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل، والذي تضمن تقييمًا شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة فيمن يتعلق بالأمن والأمان النوويين وحظر الانتشار النووي.





وشملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها، كما تضمّنت مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.

كانت الهيئة أصدرت في فبراير 2020 ومارس 2021 ويونيو 2022 رخص التشغيل للوحدات الأولى والثانية والثالثة على التوالي لمحطة "براكة للطاقة النووية".