ظهور مصطلح جديد لوصف واقع أطفال قطاع غزةWCNSF : طفل جريح ليس له عائلة على قيد الحياة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / ظهر مصطلح جديد لوصف واقع أطفال قطاع غزة-WCNSF:وهو إختصار للكلمات باللغة الإنجليزيةWounded Child No Surviving Family ظهر مصطلح جديد لوصف واقع أطفال قطاع غزة طفل جريح، بدون وجود فرد من أفراد العائلة على قيد الحياة.

تركض الأمهات

في قطاع غزة ويهربن من مكان لآخر للحفاظ على حياتهن وحياة أطفالهن.يعاني الأطفال في قطاع غزة من صدمة لا يمكن وصفها بعد أكثر 40 يوما من الغارات الجوية شبه المستمرة. قُتل ما يقارب 4710

طفلاً في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما يعادل قتل طفل كل عشر دقائق، أو أكثر من 100 طفل كل يوم. ولا يزال 2000 آخرين على الأقل في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني التي تم قصفها ويُفترض أنهم لقوا حتفهم.

إن حجم سفك الدماء غير مسبوق. إن عدد الأطفال الذين تم قتلهم في شهر واحد من الصراع في قطاع غزة يزيد عن ثمانية أضعاف عن عدد الأطفال الذين قتلوا في أوكرانيا خلال العام الأول بأكمله من الحرب مع روسيا. كما أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في العراق على مدار 14 عامًا من الحرب بين عامي 2008 و2022 هو أقل أيضا من عدد الأطفال الفلسطينين.

سمر هي واحدة من آلاف الأطفال المحاصرين في قطاع غزة. ترسل سمر رسالة صوتية تتحدث فيها : " اسمي سمر، عمري 9 سنوات، وأريد أن تنتهي الحرب وأعود إلى البيت وأرسم وأدرس في المدرسة".

لا يوجد مكان آمن من الغارات الجوية، حتى المرافق الطبية التي يجب أن تكون محمية بموجب القانون الدولي. تعرض مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة لغارة جوية

خلال الاسبوع

الماضي وأحدثت أضرار جسيمة للطابق الثالث، الذي يضم قسم سرطان الأطفال وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم علاج للأطفال المصابين بالسرطان في قطاع غزة بأكمله. ومنذ ذلك الحين، صدر أمر إخلاء إضافي للمستشفى، الذي يعالج حوالي 70 طفلاً، قبل الغارات الجوية.

تتحدث هلا التي تعمل في المجال الإنساني في غزة : " كأم، كنت أركض وأهرب من مكان إلى آخر، فقط للحفاظ على حياتي وحياة أطفالي. ما نريده ففط إنقاذ حياتنا وحياة أطفالنا، لا أكثر ولا أقل".

يعاني طفلان على الأقل في غزة من إصابات كل 10 دقائق وبعض هذه الإصابات تقلب حياة الأطفال.

ومع ذلك، لا يمتلك الأطباء المستلزمات الطبية المناسبة لعلاجهم، ويضطرون إلى الإستعانة بمواد مثل الخل المنزلي أو الماء المالح بدل المطهرات، كما يلجأون في بعض الأحيان إلى إستخدام مصابيح هواتفهم لإجراء عمليات جراحية منقذة للحياة فقط بسبب نقص الوقود. من المحزن أن عدد الأطفال المصابين الذين يصلون إلى المرافق الطبية والذين تم قتل أسرهم بأكملها مرتفع للغاية الآن، وقد تمت صياغة مصطلح جديد لوصفهم - WCNSF:

وهو إختصار للكلمات باللغة الإنجليزية

Wounded Child No Surviving Familyطفل جريح، بدون وجود فرد من أفراد العائلة على قيد الحياة.

إن العديد من الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة حتى الآن هم إما مرضى أو معرضون لخطر الإصابة بالمرض بسبب نقص المياه الصالحة للشرب والغذاء. أفاد الآباء أن أطفالهم أصبحوا يعانون من سوء التغذية ونقص الوزن الشديد، حيث تقتسم العائلات رغيف

الخبز الواحدة بين أفرادها، كما يضطر الأطفال العطشى لشرب المياه المالحة أو الملوثة. وترتفع حالات التهاب المعدة والأمعاء، في حين أن غالبية حالات الإسهال المبلغ عنها منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول والبالغة 33,551 حالة كانت بين أطفال دون سن الخامسة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت سمية، وهي أم حامل تعيش في مدرسة بالقرب من دير البلح: " هذه المياه هي مياه البحر المالحة؛ نضطر لشربها لأننا لا نجد الماء الصالحة للشرب.

لا نستطيع إستعمال تلك المياه لتنظيف هؤلاء الأطفال الصغار أو للإستحمام بها ، لأننا نخشى من أن تسبب لهم الأمراض " .

وقالت رهام جعفري،

مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد فلسطين:"يعيش الأطفال في غزة رعبًا لا يمكن تصوره، يومًا بعد يوم، منذ أكثر من شهر. فبدلا من خروجهم للاستمتاع بطفولتهم، واللعب مع أصدقائهم والتعلم في المدرسة، فإنهم يعانون من الجوع والعطش، ويجبرون على الاختباء في أماكن ضيقة خوفًا على حياتهم بينما تنفجر القنابل من حولهم.

من المحزن أن بعضهم فقدوا عائلاتهم بأكملها، وسيضطرون إلى العيش بقية حياتهم دون أن تعانقهم أمهاتهم أو آباؤهم أو قريبهم مرة أخرى. إن صياغة اختصار جديد لوصف هؤلاء الأطفال يجب أن يخجلنا جميعا بشدة"

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يجب على القوات الإسرائيلية أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتوقف فوراً عن قصف المستشفيات وغيرها من المواقع المحمية. يجب إلغاء أمر الإخلاء في مستشفى الرنتيسي للأطفال. وحتى لو كان الأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج هناك في حالة جيدة بما يكفي لنقلهم، مع تعرض الطرق والمركبات لأضرار، فكيف يمكنهم المغادرة؟ أين يوجد المكان الآمن الذي يمكن التوجه اليه؟

لا يمكن للعالم الإستمرارفي المشاهدة السلبية بينما يتم القضاء على جيل كامل. لقد تركت الفظائع التي تم إرتكابهاالشهر الماضي آثارا

عميقة جراء الصدمات التي تعرض لها كل طفل في غزة، والذي سيحتاج إلى سنوات من الدعم النفسي والاجتماعي. وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة إن غزة أصبحت "مقبرة للأطفال" - ولا يمكننا أن نسمح باستمرار هذا الموت والمعاناة. ويجب أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار الآن.

يشار الى ان مؤسسة آكشن إيد الدولية هي إتحاد عالمي تعمل مع ما يزيد على 41 مليون شخص يعيشون في أكثر من 72 من دول العالم الأكثر فقرا. نسعى لرؤية عالم يتسم بالعدالة والاستدامة، حيث يتمتع كل فرد بالحق في الحياة الكريمة والحرية وعالم خال من الفقر والإضطهاد. نعمل لتحقيق العدالة الإجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي وإستئصال الفقر. باشرت مؤسسة أكشن إيد-فلسطين عملها في فلسطين في عام 2007 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ايمانا في حقه بالتمتع بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير. تنفذ مؤسسة أكشن إيد فلسطين عدة برامج من خلال انخراطها مع المجتمع الفلسطيني والمجموعات الشبابية والنساء حيث تسعى الى تمكين النساء والشباب وتعزيز مشاركتهم\هن المدنية والسياسية الفاعلة لفهم حقوقهم\هن والاضطلاع بالنشاط الجماعي للتعامل مع إنتهاكات الحقوق الناجمة عن الاحتلال طويل الأمد، إضافة الى تحسين قدرتهم القيادية وممارسة مواطنتهم في مساءلة السلطات والجهات المسؤولة الأخرى.

