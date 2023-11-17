Friday, 17 November 2023 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك

11/17/2023 7:13:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-شددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الاقصى المبارك، ومنعت عددا من المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة.


وأفاد شهود وعيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب على مدخل باب الأسباط، أحد ابواب المسجد الأقصى، فيما منعت آخرين من الدخول.


وأضاف الشهود ان قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها ايضا في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم خارج البلد القديمة من الدخول إليها.


وللجمعة الخامسة على التوالي تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشدده على المسجد الاقصى المبارك وسكان البلدة القديمه وتعيق الدخول إليهما، حيث لم يتجاوز في الجمع الاربعة الماضية عدد المصلين سوى بضعة آلاف.

MENAFN17112023000205011050ID1107446319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث