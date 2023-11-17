الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-شددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الاقصى المبارك، ومنعت عددا من المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة.





وأفاد شهود وعيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب على مدخل باب الأسباط، أحد ابواب المسجد الأقصى، فيما منعت آخرين من الدخول.





وأضاف الشهود ان قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها ايضا في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم خارج البلد القديمة من الدخول إليها.





وللجمعة الخامسة على التوالي تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشدده على المسجد الاقصى المبارك وسكان البلدة القديمه وتعيق الدخول إليهما، حيث لم يتجاوز في الجمع الاربعة الماضية عدد المصلين سوى بضعة آلاف.