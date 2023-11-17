الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-شددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الاقصى المبارك، ومنعت عددا من المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة.
وأفاد شهود وعيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب على مدخل باب الأسباط، أحد ابواب المسجد الأقصى، فيما منعت آخرين من الدخول.
وأضاف الشهود ان قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها ايضا في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم خارج البلد القديمة من الدخول إليها.
وللجمعة الخامسة على التوالي تواصل قوات الاحتلال إجراءاتها المشدده على المسجد الاقصى المبارك وسكان البلدة القديمه وتعيق الدخول إليهما، حيث لم يتجاوز في الجمع الاربعة الماضية عدد المصلين سوى بضعة آلاف.
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